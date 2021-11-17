Ζωντανή ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: “Ισχύουν οι ποινές αιρετιζόντων κατά των Ορθοδόξων;”

Σχετικά με το κύρος των "εκκλησιαστικών" ποινών αιρετιζόντων κατά Ορθοδόξων. Ισχύουν οι ποινές αιρετιζόντων κατά των Ορθοδόξων;



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης θα μιλήσει με θέμα: Ισχύουν οι ποινές αιρετιζόντων κατά των Ορθοδόξων;



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