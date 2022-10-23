https://katihisis.blogspot.com/2017/0... π.Νικόλαος Μανώλης, Η προφητεία του αγ. Ανατολίου της Όπτινα (Β΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2017] Προφητική Επιστολή του Αγίου Ανατολίου του νεότερου της Όπτινα ( + 1927) Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος της συγκλονιστικής προφητείας του αγίου Ανατολίου της Όπτινα , η οποία είναι επίκαιρη, και πραγματοποιείτε στις μέρες μας. Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει η αναφορά της προφητείας στην αλλοίωση της πίστεως που βιώνουμε στην σύγχρονη Εποχή. Ή ομιλία μεταδόθηκε ζωντανά στις 30-7-2017, πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα "Όρθοδοξία" τοΥ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικου Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ Ο Ησυχαστής" https://agiosiosif.gr

