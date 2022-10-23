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π.Νικόλαος Μανώλης, Η προφητεία του αγ. Ανατολίου της Όπτινα (Β΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]
Προφητική Επιστολή του Αγίου Ανατολίου του νεότερου της Όπτινα ( + 1927)
Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος της συγκλονιστικής προφητείας του αγίου Ανατολίου της Όπτινα , η οποία είναι επίκαιρη, και πραγματοποιείτε στις μέρες μας.
Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει η αναφορά της προφητείας στην αλλοίωση της πίστεως που βιώνουμε στην σύγχρονη Εποχή.
Ή ομιλία μεταδόθηκε ζωντανά στις 30-7-2017, πραγματοποιήθηκε στήν αίθουσα "Όρθοδοξία" τοΥ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικου Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ Ο Ησυχαστής" https://agiosiosif.gr