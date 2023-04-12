"Πολιτειακή ανωμαλία"... Ο Πρόεδρος Α1 του Αρείου Πάγου ρίχνει την κυβέρνηση... ΟΜΕΡΤΑ από τα ΜΜΕ! 💥

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΥΤΙΛΑ.ΚΑΤΑ Τ`ΑΛΛΑ ΠΑΜΕ ΣΕ "ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ" ΕΚΛΟΓΕΣ.Ανώτατος Κυβερνητικός παράγοντας, πιo ψηλά και από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, προσπάθησε να τον επηρεάσει για να αποκλειστεί το κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ του Ηλία Κασιδιάρη, ο Ανώτατος Δικαστής προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες, για όσα έγιναν....

Ο Αντιπρόεδρος ΑΠ, ο οποίος παραιτήθηκε προχτές Δευτέρα, καταγγέλλοντας πρωτοφανή προσπάθεια επηρεασμού του από την Κυβέρνηση, ήταν κατηγορηματικός και αποφασισμένος να προχωρήσει, λέγοντας ξεκάθαρα:

«Εάν επιμείνουν ότι, όσα είπα είναι ανακριβή, τότε θα αναγκαστώ να αποκαλύψω εγώ από ποιον Ανώτατο Κυβερνητικό παράγοντα και γιατί οχλήθηκα το Σάββατο στις 8 Απριλίου, μια μέρα πριν κάνω τη δήλωση μου, για την πρωτοφανή προσπάθεια επηρεασμού μου. Εάν δεν βγει ο ίδιος να πει τι έγινε στην “επαφή” μας, θα αναγκαστώ να τους τα θυμίσω εγώ με λεπτομέρειες, ποιος και γιατί μου ζήτησε να βοηθήσω, για να αποκλειστεί το κόμμα Κασιαδιάρη στις εκλογές και σε περίπτωση, που βοηθήσω, τι μου υποσχέθηκε..!»

Με νέα δήλωση του στο iEdiseis ο Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Χρήστος Τζανερίκος μιλάει με στοιχεία και λεπτομέρειες, για όσα έγιναν μέχρι να φτάσει στην παραίτηση του, την περασμένη Δευτέρα.

Απαντώντας στις ερωτήσεις μας είπε:

«H συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη έγινε την Παρασκευή 31 Μαρτίου, στις 9.30 το πρωί, στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε την πρωτοβουλία να με καλέσει, για να συζητήσουμε, όπως είπε, διαδικαστικά θέματα. Μου είχε ζητήσει να έρθει στο γραφείο μου στον Άρειο Πάγο και το αρνήθηκα, λέγοντας του ότι, δεν μπορώ να δέχομαι υπουργούς στον Άρειο Πάγο, γιατί δεν είναι πρέπον ένας Υπουργός να επισκέπτεται τα γραφεία Δικαστών στον Άρειο Πάγο. Δεν γνώριζα, ούτε μου είπε ποιο θα είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Έτσι μου πρότεινε να πάω στο γραφείο του και δέχτηκα, για να δω μήπως είναι θεσμικό θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη και εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας. Πήγα λοιπόν και εκεί με ρώτησε, εάν έχω να προτείνω κάτι, για να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο, για το κόμμα Κασιδιάρη και του απάντησα ότι, δεν έχω να προτείνω κάτι, γιατί είναι επαρκές το νομικό πλαίσιο και δεν χρειάζεται κάτι άλλο και δεν έχω να προτείνω κάτι. Λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Απριλίου, κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη, η τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη. Τι μεσολάβησε από τη συνάντηση μας με τον κ. Γεραπατρίτη μέχρι τις 6 Απριλίου, που κατατέθηκε η τροπολογία Βορίδη στη Βουλή;»

Και συνεχίζει ο κ. Τζανερίκος:

«Αφού λοιπόν με κάλεσε ο κ. Γεραπετρίτης, για να συζητήσουμε διαδικαστικά θέματα, όπως λέει και με ρώτησε εάν έχω να προτείνω κάτι, για το νομικό πλαίσιο, για το κόμμα Κασιδιάρη, πως και δεν μου ανέφερε τίποτα, για την τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, στις 6 Απριλίου; Δεν θα έπρεπε να έχει ζητήσει τη γνώμη μου, αφού τον ενδιέφερε η γνώμη μου; Θα μπορούσε να μου έχει πει «αυτό θα κάνουμε». Γιατί λοιπόν δεν ενημερώθηκα, αφού μου δόθηκε η πρωτοβουλία να πω τις απόψεις μου; Και γιατί δεν με ενημέρωσαν μετά και γιατί, αφού το αποφάσισαν δεν με ενημέρωσαν, αφού ήθελαν τη γνώμη μου;

EΡΩΤΗΣΗ: H «επαφή» με τον Ανώτατο κυβερνητικό παράγοντα πότε έγινε;

Tζανερίκος: Το περασμένο Σάββατο, στις 8 Απριλίου. Εγώ δεν είχα καμία πρωτοβουλία, ούτε για τη συνάντηση με τον κ. Γεραπετρίτη, ούτε για τη δεύτερη “επαφή” με τον Ανώτατο Κυβερνητικό παράγοντα. Δεν είχα λόγο. Ας πουν λοιπόν αυτοί, γιατί συναντηθήκαμε? Γιατί είχαν αυτές τις πρωτοβουλίες; Για να κουβεντιάσουμε για τον καιρό, ή για τα γενικότερα θέματα της Δικαιοσύνης, που σοβούν εδώ και 50 χρόνια; Ας μας πουν εκείνοι που είχαν τις πρωτοβουλίες… Εκτός και εάν τις αρνούνται…

EΡΩΤΗΣΗ: Tι έγινε στην επαφή σας αυτή;

Tζανερίκος: Μου προτάθηκε να βοηθήσω, να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη. Και σε περίπτωση που βοηθήσω, μου δόθηκε η υπόσχεση ότι, θα μπορούσα ενδεχομένως να αξιοποιηθώ σε διάφορες Αρχές, άμα τη αφυπηρέτηση μου, δηλαδή να ηγηθώ σε Αρχές.

Και συμπλήρωσε o ο Ανώτατος Δικαστής:

«Εάν επιμείνουν ότι, όσα είπα είναι ανακριβή, τότε θα αναγκαστώ να αποκαλύψω εγώ από ποιόν Ανώτατο Κυβερνητικό παράγοντα και γιατί οχλήθηκα το Σάββατο στις 8 Απριλίου, μια μέρα πριν κάνω τη δήλωση μου, για την πρωτοφανή προσπάθεια επηρεασμού μου. Εάν δεν βγει ο ίδιος να πει τι έγινε στην “επαφή” μας, θα αναγκαστώ να τους τα θυμίσω πω εγώ με λεπτομέρειες, ποιος και γιατί μου ζήτησε να βοηθήσω, για να αποκλειστεί το κόμμα Κασιαδιάρη στις εκλογές και σε περίπτωση, που βοηθήσω, τι μου υποσχέθηκε..!»

Και κατέληξε ο κ. Τζανερίκος: «Γιατί πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου και το κύρος της Δικαιοσύνης. Εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από μένα. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω όλα, ούτε μου τα είπανε».

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