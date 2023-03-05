TKTV - Fakt / Evidenz - Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

Ein Faktum ist eine Tatsache oder Ereignis. Die Evidenz hingegen lediglich eine "überzeugende Deutlichkeit", im Sinne der Sichtbarkeit oder Veranschaulichung. Der Beweis die "Darlegung von Gründen".





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00:00:00 Einleitung

00:00:48 Etymologie Deutsch

00:28:40 Etymologie im Vergleich

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00:41:50 Diskurs & Überlegungen

01:00:29 Schlusswort