HASTALIK BELİRTİLERİNİZ YOKSA maske takmak ZORUNDA DEĞİLSİNİZ | Dünya Sağlık Örgütü

Eğer öksürüğünüz, ateş ve nefes alma güçlüğünüz varsa maske takmalı ve tıbbi yardım almalı.Eğer BU BELİRTİLERİNİZ YOKSA maske takmak ZORUNDA DEĞİLSİNİZ.Çünkü maskelerin, hasta olmayan insanları koruduğuna dair BİLİMSEL BİR KANIT YOKTUR.***Bazıları şimdi DSÖ’nün dediklerini beğenmiyordunuz, yalandı, fişmandı diye ukalalık taslarlar.ya dae bunu herkes biliyoooo, biz maskeyi kendimizi korumak için değil, hastalık varsa bulaştırmamak için takıyoruz diye klişe, ezbere ve bilimsellikle alakası olmayan bir yorum yaparlar.***Doğru veya yanlıştan ziyade bu tip örnekler karşı görüşün silahıyla kendilerini vurmak anlamına gelir ama bunu dahi idrak edemeyecek durumdadırlar.Her dediklerini yaptıkları DSÖ’nün sözüne belki inanırlar...Belirtiniz yoksa maske takmak zorunda değilsiniz deniyor ama zorla maske taktırıyorlar.Maske takanları hasta olmasa bile koruduğuna dair bilimsel kanıt yoktur deniyor ama yine de zorla maske taktırıyorlar.Akıllarınca hasta olanlar aksırdığında etrafa mikrop saçmasın diye....Yani aynı maske sağlıklıyı mikroptan koruyamıyor ve bilimsel kanıtı yok ama hasta olanın mikropları yaymasını engelliyor öyle mi???Buna kim inanır? korkudan aklı felce uğramışlar inanır.e o zaman ne diye takılıyor bu maskeler?Hipnozdan uyanmış olanlar cevabını biliyor.Kaynak: