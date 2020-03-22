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MET-Klopftherapie vs. Corona-Angst
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Gerade habe ich, die aktuelle Krisensituation betreffend, ein Erste-Hilfe-Coronapanik-Paket geschnürt und dieses Video gedreht, damit ihr eure Ängste in Hinblick auf #Corona auflösen könnt. Denn die machen uns schlußendlich krank.
Da haben wir es mal wieder - eine Krise. Ist ja nicht die erste, nur diese hat es wirklich in sich. Egal, was die Hintergründe sind - darüber gibt es ja vielerlei Spekulationen - wir als Betroffene müssen Entscheidungen fällen und Mut zu etwas Neuem haben.
Wir saßen neulich mit einem jungen Ehepaar zusammen, die durch die Corona-Krise sehr betroffen sind; denn er ist im Veranstaltungssektor als Unternehmer tätig. Und von einem Tag auf den anderen wurden sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Das bedeutet auf unbestimmte Zeit kein Einkommen. Das ist erst einmal schockierend und mobilisiert sämtliche Existenzängste. Da steht er mit Sicherheit nicht allein. Wenn wir uns allein die Auswirkungen des derzeit in Spanien herrschenden Ausnahmezustands anschauen - da werden mit Sicherheit viele Existenzen zerstört.
Aber jede Krise ist auch immer eine Chance und kann einen Wendepunkt bedeuten, wenn man die Zeichen der Zeit versteht und nicht in der Angst verharrt, sondern in seine Kreativität geht.
In einem Coaching mit diesem Paar ging es erst einmal darum, all die Ängste, die beide hatten, aufzulösen:
• Angst, kein Geld mehr zu verdienen
• Angst, das Haus aufgeben zu müssen.
• Angst, die Miete nicht mehr zahlen zu können
• Angst, keine neuen Einnahmequellen zu finden.
• Angst zu verarmen etc.
Nachdem das erledigt war, waren beide schon zuversichtlicher. In einem zweiten Schritt ging es dann darum, sich seiner eigenen Fähigkeiten und Ressourcen bewusst zu werden und Ideen zu sammeln. Und siehe da: Innerhalb kürzester Zeit taten sich drei Zukunftsperspektiven auf, die zudem beinhalteten, dass beide gemeinsam etwas Neues beginnen und nicht nur auf ein Standbein angewiesen sind. Vorher hatte jeder seinen eigenen Tätigkeitsbereich. Aber jetzt als junges Ehepaar war es offensichtlich an der Zeit, sich Neuem zu öffnen und ein gemeinsames Projekt in die Welt zu setzen. Bei ihm kam noch hinzu, dass er sich mittel- bis langfristig aus seiner bisherigen Branche zurückziehen wollte. Er hatte einfach keine Lust mehr. Nach 7 Jahren Dauerstress kein Wunder. Man sollte wirklich aufpassen, was man sich so wünscht, gerade wenn ein siebener-Rhythmus zu Ende geht. Denn nun geschah die Veränderung schneller, dramatischer und anders als gewollt. Manchmal hält das Leben Überraschungen bereit, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und mit einem Mega-Zenstock rüttelt es uns wach und zwingt uns, in unsere Kreativität zu gehen und mit neuem Mut etwas Neues zu entwickeln.
Dein Rainer Franke
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- 4 stündiger Kurs zum Thema MET bei Gewichtsproblemen („Klopf dich schlank“)mit Regina, plus Arbeitsblätter
- 4 stündiger Onlinekurs „Klopf dich erfolgreich“, plus Arbeitsblätter
- MET mit Tieren
- Arbeit mit den MET-Bewusstseinskarten
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- Vergebungsarbeit
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