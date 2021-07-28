© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
При Русском Царе китайцы не заберут Сибирь! Иеросхимонах Онуфрiй (Стебелев-Веласкес)
Follow
2
Share
Report
247 views • July 28, 2021
В одной руке – чётки, в другой руке – меч!
Восстал Русский Воин на бранную сечь!
От Бога ему предназначена честь
Всю вражию силу под корень изсечь!
☦️
Крестной силой сражается воин Христов!
Пламенеет молитвенный меч!
Рвутся жилы, ломаются кости врагов!
Отсекаются головы с плеч!
☦️
Приходит время Русским всем объединяться!
Зовут Народом Богоносным нас не зря.
Пора взять Меч и Крест и подниматься
За Родину, за Веру, за Царя!
☦️
Христос воскрес! Кто во Христе — во век живой!
Молитвы меч смиряет вражьи стрелы!
Я во Христе! Христос во мне! Христос со мной!
В венце Победном Православной Веры!
Инок Михаил
Восстал Русский Воин на бранную сечь!
От Бога ему предназначена честь
Всю вражию силу под корень изсечь!
☦️
Крестной силой сражается воин Христов!
Пламенеет молитвенный меч!
Рвутся жилы, ломаются кости врагов!
Отсекаются головы с плеч!
☦️
Приходит время Русским всем объединяться!
Зовут Народом Богоносным нас не зря.
Пора взять Меч и Крест и подниматься
За Родину, за Веру, за Царя!
☦️
Христос воскрес! Кто во Христе — во век живой!
Молитвы меч смиряет вражьи стрелы!
Я во Христе! Христос во мне! Христос со мной!
В венце Победном Православной Веры!
Инок Михаил
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.