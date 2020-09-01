Un été pour tout changer (épisode 11) : Les relations sociales ont un rôle capital sur la santé - Thierry Casasnovas

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Regenere / Thierry Casasnovas :



Les relations sociales ont un rôle clé pour la santé

▶ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2930878/



Le soutien soutien et émotionnel améliore à la santé

▶ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729718/

▶ https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/the-health-benefits-of-strong-relationships



Peu de soutien social diminuent la longueur des télomères :

▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23370895/



La solitude affaiblit le système immunitaire

▶ https://metanexus.net/loneliness-chronic-stress-taxes-immune-system/



L'isolement augmente le risque de mortalité

▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25910392/



La solitude augmente les risques de démence légère, de régression cognitive, pouvant selon les cas aller jusqu'à des formes sévères de dépression ou de maladie d’Alzheimer

▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17283291/



Adhésion à de nouveaux groupes sociaux ont réduit considérablement les risques de décès prématuré

▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26883239/



Des relations de mauvaise qualité raccourcissent la longueur des télomères

▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22229928/

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