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Un été pour tout changer (épisode 11) : Les relations sociales ont un rôle capital sur la santé - Thierry Casasnovas
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4 views • September 01, 2020
28 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_1c4p-uV82U
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Les relations sociales ont un rôle clé pour la santé
▶ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2930878/
Le soutien soutien et émotionnel améliore à la santé
▶ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729718/
▶ https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/the-health-benefits-of-strong-relationships
Peu de soutien social diminuent la longueur des télomères :
▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23370895/
La solitude affaiblit le système immunitaire
▶ https://metanexus.net/loneliness-chronic-stress-taxes-immune-system/
L'isolement augmente le risque de mortalité
▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25910392/
La solitude augmente les risques de démence légère, de régression cognitive, pouvant selon les cas aller jusqu'à des formes sévères de dépression ou de maladie d’Alzheimer
▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17283291/
Adhésion à de nouveaux groupes sociaux ont réduit considérablement les risques de décès prématuré
▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26883239/
Des relations de mauvaise qualité raccourcissent la longueur des télomères
▶ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22229928/
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▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
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Adhésion à de nouveaux groupes sociaux ont réduit considérablement les risques de décès prématuré
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