Дэвид Айк - Лев Уже Не Спит 3.2 - Большая Игра

Происходящее на Среднем Востоке уже несколько тысяч лет приковывает к себе внимание как глубоко верующих, так и совершенно безразличных к морали людей. Этот регион вместе с прилегающими к нему территориями официально считается колыбелью цивилизации. Здесь же предполагается её крах. Похоже, что нынешние хозяева планеты также имеют здесь свои основные интересы. И, судя по средствам и методам, при помощи которых они стремятся к достижению некой вожделенной цели, игра для них решительно стоит свеч…

Перевёл: Святослав Макаров, Unseen Matters!,

Текст читал: Игорь Фролов, Lord32x







