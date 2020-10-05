Kijk eens aan, we worden zomaar verwend met een filmpje vol met gekkies, een hele wappieparade.

En dan als extra ook nog eens die compleet doorgedraaide wietoliedealer Chris.

7 oktober gaan de kanslozen weer naar Den Haag, om wederom kansloos daar op een pleintje te staan.

Wat ik ga doen 7 oktober? Gewoon, werken. Zoals het hoort.