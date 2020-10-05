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Wappieparade.
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75 views • October 05, 2020
Kijk eens aan, we worden zomaar verwend met een filmpje vol met gekkies, een hele wappieparade.
En dan als extra ook nog eens die compleet doorgedraaide wietoliedealer Chris.
7 oktober gaan de kanslozen weer naar Den Haag, om wederom kansloos daar op een pleintje te staan.
Wat ik ga doen 7 oktober? Gewoon, werken. Zoals het hoort.
En dan als extra ook nog eens die compleet doorgedraaide wietoliedealer Chris.
7 oktober gaan de kanslozen weer naar Den Haag, om wederom kansloos daar op een pleintje te staan.
Wat ik ga doen 7 oktober? Gewoon, werken. Zoals het hoort.
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