Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour - POUR ENDORMIS - Conversation du lundi #47

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Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur :





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Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.



ATTENTION : CETTE CONVERSATION S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT À CEUX ET CELLES QUI CROIENT ENCORE QUE NOUS SOMMES EN DANGER À CAUSE D'UN CORONAVIRUS MORTEL ET QUE LES GOUVERNEMENTS SONT PÉTRIS DE BONNES INTENTIONS À NOTRE ÉGARDS…

Par contre, si vous avez compris que cette crise n'est qu'un prétexte pour mettre les peuples en esclavage, NE REGARDEZ PAS CETTE VIDÉO et visionnez plutôt l'autre conversation du lundi !



Avec le port du masque obligatoire dans un contexte où plus aucun mort n'est à déplorer, je vous donne quelques conseils d'hygiène à suivre à la lettre pour endiguer complètement cette pandémie et éviter ainsi une seconde vague qui sera plus terrible que la première…



Mon message, en résumé : « PORTEZ VOS MASQUES PARTOUT, EN TOUT TEMPS… Dénoncez et culpabilisez les récalcitrants et portez-vous volontaires pour les futurs essais du vaccin COVID19 ! Autrement dit, faites votre part pour l'effort de guerre… »



Quelques références citées dans cette vidéo :



Sur le port du masque obligatoire à San Antonio :



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Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.



Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.



Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.



A travers ce partage, je veux :



— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;

— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;

— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.



Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.

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Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité. Import YT 19 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=dXzwOruNkiY Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA Pour accéder à l'autre conversation réservée aux éveillés, cliquez sur ce lien : https://youtu.be/YO6xDL4sjLI Pour REJOINDRE MA CHAÎNE privée, gratuite et libre (surtout), cliquez sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee Au cas où ma chaîne devait être fermée, vous pourrez rester en contact avec moi et télécharger toutes mes vidéos de cette chaîne en vous rendant sur un dossier extérieur à YouTube.Veuillez COPIER dès maintenant ce lien : https://www.dropbox.com/sh/v7b1j04hbms1u9l/AABYk_ZN6eftfMnC1aHhK0L8a?dl=0 Vous pourrez télécharger des fichiers VIDÉOS, des fichiers AUDIOS et des fichiers PDF, dans les sous-dossiers correspondants. Je vous autorise à diffuser largement le contenu de mes productions sur vos propres chaînes YouTube et sur vos pages FaceBook.ATTENTION : CETTE CONVERSATION S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT À CEUX ET CELLES QUI CROIENT ENCORE QUE NOUS SOMMES EN DANGER À CAUSE D'UN CORONAVIRUS MORTEL ET QUE LES GOUVERNEMENTS SONT PÉTRIS DE BONNES INTENTIONS À NOTRE ÉGARDS…Par contre, si vous avez compris que cette crise n'est qu'un prétexte pour mettre les peuples en esclavage, NE REGARDEZ PAS CETTE VIDÉO et visionnez plutôt l'autre conversation du lundi !Avec le port du masque obligatoire dans un contexte où plus aucun mort n'est à déplorer, je vous donne quelques conseils d'hygiène à suivre à la lettre pour endiguer complètement cette pandémie et éviter ainsi une seconde vague qui sera plus terrible que la première…Mon message, en résumé : « PORTEZ VOS MASQUES PARTOUT, EN TOUT TEMPS… Dénoncez et culpabilisez les récalcitrants et portez-vous volontaires pour les futurs essais du vaccin COVID19 ! Autrement dit, faites votre part pour l'effort de guerre… »Quelques références citées dans cette vidéo :Sur le port du masque obligatoire à San Antonio : https://news4sanantonio.com/news/local/tdem-you-should-consider-wearing-a-mask-even-when-youre-in-your-own-home Pour aller plus loin, voici une sélection de mes douze meilleures vidéos : http://bit.ly/bestofJJC Abonnez-vous à la chaîne (et cliquez sur la cloche) pour recevoir les prochaines vidéos : http://bit.ly/AbonnementJJC *** QUI SUIS-JE ***Ce partage de connaissances au travers de ma chaîne Youtube est le fruit de plus de 35 années de cheminement.Comme vous avez pu le constater au travers de mes vidéos, le respect de l’humain et de sa liberté de choix sont au cœur de ma philosophie et de ma démarche.Les pistes que je vous propose se situent le plus souvent hors des sentiers battus et ne cadrent pas avec ce que vous entendez habituellement. Pour autant, c’est ce que j’ai trouvé de plus efficace pour ma propre vie et celle de ceux que j’accompagne depuis près de 30 ans.A travers ce partage, je veux :— vous donner les moyens de vous épanouir à travers une vie plus consciente, plus autonome et plus responsable ;— mettre à votre disposition des expertises variées qui auront un impact positif dans différents domaines de votre vie ;— répondre à vos questions en vous proposant un regard neuf sur votre existence.Pour en bénéficier au mieux, rejoignez dès maintenant les individus qui, comme vous, souhaitent résolument reprendre leur vie en main.REJOIGNEZ cette communauté en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee Pour vous permettre d’aller encore plus loin, je crée également depuis des années des formations en ligne de très haute qualité. Keywords covid19masquesvaccins

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