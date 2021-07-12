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12.07.2021. Почему в названии медицинского препарата ставят три шестерки? (Выпуск № 209 часть II (1)).
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8578 views • July 09, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:20 Фрагмент из Аге́нт Ве́ксилл ... https://www.youtube.com/watch?v=cBzlIZY25s8.
06:31 ГИНЗБУРГ: вакцина против мутирующего вируса - политики снимают с себя ответственность. https://www.youtube.com/watch?v=DaHhU1sFXao.
09:08 Тайна вакцины Спутник V - 666! https://www.youtube.com/watch?v=T2iCg26EOP8.
11:32 ВСЕМ СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! ВАКЦИНАЦИЯ ЭТО СМЕРТЬ И МУТАЦИИ И ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА!!!! https://ok.ru/video/2983399656116.
12:45 "Сегодня": 29 июня 2021 года. 08:00. https://www.youtube.com/watch?v=XUskXx4YhTE.
17:06 Анатолий Чубайс о перенаселении, участии России в проектах сокращения населения и планах на 2100 год. https://youtu.be/nYVXaLurYXc.
20:16 Восьмая хромосома. https://www.youtube.com/watch?v=8YvXSyL2VUA&;t=2s.
20:41 Письмо слушателя. Прививка и блютуз.
21:38 Письмо слушателя. Мужчины сдавали свой биометериал.
24:39 Письмо слушателя. Вся деревня после привики заболела.
27:35 Письмо слушателя. Лезут в окно темные.
28:25 ПОЧЕМУ ПЁТР МАМОНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ? АКТЁР НА ИВЛ. ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ В РЕАНИМАЦИИ? https://www.youtube.com/watch?v=6V4D9MLKioU.
36:50 В женской консультации беременную жещину заставили пройти вакцинацию: через 6 часов умер плод..а через 6 дней умерла женщина. https://ok.ru/video/2998642477748 .
38:06 ‼️Максимальный репост:В Москве в МФЦ женщине стало плохо, она сняла маску и на неё накинулись ! https://www.youtube.com/watch?v=hWhMbjMA1ow&;t=1s.
41:47 Можете как угодно отнестись к этой информации,но услышать вы её должны!!! https://www.youtube.com/watch?v=i0FI2rXv2D0.
51:16 Первые роботы ?ﾟﾑﾾ на улицах Москвы. https://www.youtube.com/watch?v=ZzQuz0777Ho.
53:45 Вoston dinamics - robots - "gypsy girl dance" cove. https://www.youtube.com/watch?v=n9z3-Ie_beI.
56:45 Письмо слушателя. Девки привыкли носить маски и считают это нормально.
58:34 Вакцинация: побочные эффекты и реакция людей на вакцину | Приколы 01:03:10 О чтении священной Псалтири и прививках, принудительной вакцинации. Митрополит Морфу. https://www.youtube.com/watch?v=6_G3EwsPReA.
Сегодня мы поговорим о том, что в нынешние времена внедряются планы мирового правительства, к которым нас готовили не один десяток лет, также обсудим почему на медицинских препаратах используется знак зверя. Увидим различные неблагоприятные последствия вакцинации от ковид-19. Узнаем об настоящем отношении политиков и бизнесменов (власть имущих) к простому населению, обычным людям. Расскажем о народных (проверенных опытным путем) методах лечения ковид-19. Увидим, как внедряется роботизации в общество, а также послушаем высказывания Митрополита Морфу про прививки и принудительную вакцинацию.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:20 Фрагмент из Аге́нт Ве́ксилл ... https://www.youtube.com/watch?v=cBzlIZY25s8.
06:31 ГИНЗБУРГ: вакцина против мутирующего вируса - политики снимают с себя ответственность. https://www.youtube.com/watch?v=DaHhU1sFXao.
09:08 Тайна вакцины Спутник V - 666! https://www.youtube.com/watch?v=T2iCg26EOP8.
11:32 ВСЕМ СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! ВАКЦИНАЦИЯ ЭТО СМЕРТЬ И МУТАЦИИ И ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА!!!! https://ok.ru/video/2983399656116.
12:45 "Сегодня": 29 июня 2021 года. 08:00. https://www.youtube.com/watch?v=XUskXx4YhTE.
17:06 Анатолий Чубайс о перенаселении, участии России в проектах сокращения населения и планах на 2100 год. https://youtu.be/nYVXaLurYXc.
20:16 Восьмая хромосома. https://www.youtube.com/watch?v=8YvXSyL2VUA&;t=2s.
20:41 Письмо слушателя. Прививка и блютуз.
21:38 Письмо слушателя. Мужчины сдавали свой биометериал.
24:39 Письмо слушателя. Вся деревня после привики заболела.
27:35 Письмо слушателя. Лезут в окно темные.
28:25 ПОЧЕМУ ПЁТР МАМОНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ? АКТЁР НА ИВЛ. ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ В РЕАНИМАЦИИ? https://www.youtube.com/watch?v=6V4D9MLKioU.
36:50 В женской консультации беременную жещину заставили пройти вакцинацию: через 6 часов умер плод..а через 6 дней умерла женщина. https://ok.ru/video/2998642477748 .
38:06 ‼️Максимальный репост:В Москве в МФЦ женщине стало плохо, она сняла маску и на неё накинулись ! https://www.youtube.com/watch?v=hWhMbjMA1ow&;t=1s.
41:47 Можете как угодно отнестись к этой информации,но услышать вы её должны!!! https://www.youtube.com/watch?v=i0FI2rXv2D0.
51:16 Первые роботы ?ﾟﾑﾾ на улицах Москвы. https://www.youtube.com/watch?v=ZzQuz0777Ho.
53:45 Вoston dinamics - robots - "gypsy girl dance" cove. https://www.youtube.com/watch?v=n9z3-Ie_beI.
56:45 Письмо слушателя. Девки привыкли носить маски и считают это нормально.
58:34 Вакцинация: побочные эффекты и реакция людей на вакцину | Приколы 01:03:10 О чтении священной Псалтири и прививках, принудительной вакцинации. Митрополит Морфу. https://www.youtube.com/watch?v=6_G3EwsPReA.
Сегодня мы поговорим о том, что в нынешние времена внедряются планы мирового правительства, к которым нас готовили не один десяток лет, также обсудим почему на медицинских препаратах используется знак зверя. Увидим различные неблагоприятные последствия вакцинации от ковид-19. Узнаем об настоящем отношении политиков и бизнесменов (власть имущих) к простому населению, обычным людям. Расскажем о народных (проверенных опытным путем) методах лечения ковид-19. Увидим, как внедряется роботизации в общество, а также послушаем высказывания Митрополита Морфу про прививки и принудительную вакцинацию.
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