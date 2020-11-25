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IRAQs FIRST ELECTION JANUARY 30, 2005; PAPER BALLOTS; PURPLE INK FINGERPRINTS PUT ON THE BALLOT & HAD MORE VOTER INTEGRITY THAN UNITED STATES IN 2020
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21 views • November 25, 2020
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PA Crowd APPLAUDS President Trump and Rudy Giuliani -- Starts Chanting, "Trump! Trump! Trump!..."
VEST BOMBERS COULD BE HEARD FROM THE GREEN ZONE BOOMING IN ALL DIRECTIONS AS THEY DETONATED AND KILLED DOZENS OF VOTERS WITH EACH BLAST. AMERICANS ARE BASICALLY PUSSIES TO NOT VOTE IN PERSON OVER A U.S. ARMY CREATED FLU THAT HAS ONLY A .124 ( 124 th OF 1 % CHANCE ) OF BEING LETHAL.
I WITNESSES HEARING OVER 80 VEST BOMBERS BLOWING UP THAT DAY - AND THE IRAQI KEPT TURNING OUT TO VOTE - A RIGHT DENIED THEM FOR DECADES BY SADDAM HUSSEIN.
IF THE DEMOCRAT DOMINION VOTER FRAUD IS NOT STOPPED BY PATRIOTS - THEN THE UNITED STATES WILL BECOME JUST LIKE IRAQ UNDER SADDAM HUSSEIN. PATRIOTS ARE NOT GOING TO LET THAT HAPPEN.
EITHER THESE ILLEGAL VOTES ARE GOING TO BE THROWN OUT IN EVERY SINGLE STATE; OR PATRIOTS ARE GOING WITH THE ADVICE OF THOMAS JEFFERSON: “Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
THE CHEATING BIDEN, HARRIS, AND COMMUNIST SOCIALIST DEMOCRAT PARTY WILL BE ABOLISHED IN A REVOLUTION.
THE U.S. ARMY CREATED COVID-19 FOR JUST THIS REASON - TO TRY TO FABRICATE A REASON TO HAVE MAIL-IN VOTING.
THE SAME U.S. ARMY THAT WAS PART OF SETTING UP IRAQ s ELECTIONS IN 2005 IS NOW A CO-CONSPIRATOR IN VOTER FRAUD; AND EVEN TRYING TO USE THE FRAUDULENT PCR TEST TO JUSTIFY A DNA ALTERING VACCINE.
THIS TOO WILL NEVER HAPPEN.
PATRIOTS ARE GOING TO WAR AGAINST THIS HOAX AND THE CO-CONSPIRATORS WHO CREATED IT AND ARE USING THE FAKE PANDEMIC TO
T R Y TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION; THE BILL OF RIGHTS; AND USE THE FAKE PANDEMIC FOR ELECTION FRAUD.
PATRIOTS ARE STANDING BY - READY FOR CIVIL WAR I I OR REVOLUTION2020.
PA Crowd APPLAUDS President Trump and Rudy Giuliani -- Starts Chanting, "Trump! Trump! Trump!..."
VEST BOMBERS COULD BE HEARD FROM THE GREEN ZONE BOOMING IN ALL DIRECTIONS AS THEY DETONATED AND KILLED DOZENS OF VOTERS WITH EACH BLAST. AMERICANS ARE BASICALLY PUSSIES TO NOT VOTE IN PERSON OVER A U.S. ARMY CREATED FLU THAT HAS ONLY A .124 ( 124 th OF 1 % CHANCE ) OF BEING LETHAL.
I WITNESSES HEARING OVER 80 VEST BOMBERS BLOWING UP THAT DAY - AND THE IRAQI KEPT TURNING OUT TO VOTE - A RIGHT DENIED THEM FOR DECADES BY SADDAM HUSSEIN.
IF THE DEMOCRAT DOMINION VOTER FRAUD IS NOT STOPPED BY PATRIOTS - THEN THE UNITED STATES WILL BECOME JUST LIKE IRAQ UNDER SADDAM HUSSEIN. PATRIOTS ARE NOT GOING TO LET THAT HAPPEN.
EITHER THESE ILLEGAL VOTES ARE GOING TO BE THROWN OUT IN EVERY SINGLE STATE; OR PATRIOTS ARE GOING WITH THE ADVICE OF THOMAS JEFFERSON: “Whenever any form of government becomes destructive of these ends [life, liberty, and the pursuit of happiness] it is the right of the people to alter or abolish it”
THE CHEATING BIDEN, HARRIS, AND COMMUNIST SOCIALIST DEMOCRAT PARTY WILL BE ABOLISHED IN A REVOLUTION.
THE U.S. ARMY CREATED COVID-19 FOR JUST THIS REASON - TO TRY TO FABRICATE A REASON TO HAVE MAIL-IN VOTING.
THE SAME U.S. ARMY THAT WAS PART OF SETTING UP IRAQ s ELECTIONS IN 2005 IS NOW A CO-CONSPIRATOR IN VOTER FRAUD; AND EVEN TRYING TO USE THE FRAUDULENT PCR TEST TO JUSTIFY A DNA ALTERING VACCINE.
THIS TOO WILL NEVER HAPPEN.
PATRIOTS ARE GOING TO WAR AGAINST THIS HOAX AND THE CO-CONSPIRATORS WHO CREATED IT AND ARE USING THE FAKE PANDEMIC TO
T R Y TO VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION; THE BILL OF RIGHTS; AND USE THE FAKE PANDEMIC FOR ELECTION FRAUD.
PATRIOTS ARE STANDING BY - READY FOR CIVIL WAR I I OR REVOLUTION2020.
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