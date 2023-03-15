Fake Woke (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Vom originalen Video von Andreas haben wir die Untertitel zusammen mit dem Originalvideo von Tom aufbereitet.Schaut auch das verlinkte Video von Andreas.





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





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Musik:

Tom MacDonald - Fake Woke

https://www.youtube.com/watch?v=2l6JUNFAJ9o





Originalvideo (von Andreas editiert):

https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/A-Tom-Macdonald-Fake-Woke-FTAOL2022:3