Fake Woke (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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Vom originalen Video von Andreas haben wir die Untertitel zusammen mit dem Originalvideo von Tom aufbereitet.Schaut auch das verlinkte Video von Andreas.
Viele Grüße,
FTAOL-Mirror
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https://linktr.ee/fromtruthandotherlies
Musik:
Tom MacDonald - Fake Woke
https://www.youtube.com/watch?v=2l6JUNFAJ9o
Originalvideo (von Andreas editiert):
https://odysee.com/@ftaol-mirror:1/A-Tom-Macdonald-Fake-Woke-FTAOL2022:3