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01 Mantra 108 Transformation
Runenkraftraunen
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15 views • August 30, 2023

Mantra 108 Transformation      

ᛃ ᛟ

Ich verwandle Wut und Schmerz vollkommen in Liebe und Versöhnung

Ich verwandle Angst und Verzweiflung vollkommen in Mut und Urvertrauen

Ich verwandle Traurigkeit und Erschöpfung vollkommen in Freude und Schöpferkraft

ᛃ ᛟ

ᛃ (Jera) und  ᛟ (Othala) dienen als dabei als Schutzrunen, um dieses Mantra energetische abzusichern. ᛃ (Jera) bedeutet langfristige Zyklen. Im Leben gibt es Zeiten der Ruhe, des Säens, des Hegens und des Erntens. 

ᛟ (Othala) symbolisiert die Einfriedung um dein Haus und damit den Schutz desselben. ᛟ (Othala) steht einseitle für das materielle Erbe deiner Familie (Haus, Hof, Grundstück) anderseits für das spirituelle Erbe deiner Ahnen (Traditionen, Werte, Glauben). Diese spirituelle Wurzeln geben dir Kraft, Halt und Mut.

Wie die Rune ᛃ (Jera) uns zeigt, kannst du erst ernten, wenn du vorher gesät hast. So gibt es nur inneren Frieden, wenn du deinen Schmerz geheilt hast und in die Liebe und Versöhnung gehst. Du erreichst nur Mut und Urvertrauen, wenn du Angst und Verzweiflung überwindest. Du kannst Traurigkeit und Erschöpfung nur überwinden, wenn du in die Freude gehst und dir deiner Schöpferkraft bewusst wirst.

Wichtig bei dem Prozess des Verzeihens ist, dass wir uns selbst vergeben, vor Allem die Tatsache, dass wir uns und unsere Liebsten nicht ausreichend schützen können oder konnten. Sich selbst die eigene Ohnmacht zu vergeben, ist ein wichtiger Schritt, die damit verbundene Wut auf sich selbst zu heilen.

Wir verbringen sehr viel Zeit in unserem Leben damit, uns bewusst oder meistens unbewusst negativ zu programmieren oder die uns durch Schule, Universität und Monsterstreammedien eingeimpfte negative Programmierung zu verstärken. Daher gibt es nur eine Möglichkeit der Transformation. Die alte negative Programmierung zu stoppen und durch eine neue positive, zielführende und lebensbejahende zu ersetzen.

Ein Heilmittel dazu sind Mantren, die wir unzählige Male wiederholen, um sie in unserem Unterbewussten zu verankern. Wenn du jetzt einwendest, du hättest keine Zeit, um ein solches Mantra jeden Tag zu rezitieren, dann frage dich doch einmal wieviel Zeit am Tag verbringst du, dich in Ärger, Frust und Schmerz zu baden und die damit verbundenen destruktiven Gedanken wie ein Mantra ständig zu wiederholen.

108 symbolisiert die 108 Namen (Aspekte) Gottes. 108 =12 (Vollkommenheit, Einheit, Vollständigkeit) x 9 (dreifache Trinität, Vollendung, Heilung).

Eine besondere Verstärkung der Umschreibung des Unterbewussten sind die letzten Gedanken vor dem Einschlafen. So kannst du, z.B. dein Mantra so lange rezitieren, bis du eingeschlafen bist, oder hörst dieses Mantra beim Einschlafen.

Auch hier nochmals ein Dankeschön an Ygi vom Telegramkanal Ygdasoul für die Inspiration zu dem 108-er Mantra in einem seiner Sprachmemos.


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