© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
L'obligation de port du masque est illégale !
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • August 21, 2020
11 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=TP7bMK5sSAU&;feature=youtu.be
Mohamed KHERCHOUCHE : https://www.youtube.com/channel/UCl6LZUv4nqlTsn795cOcRJg
Le Gouvernement actuel et leurs représentants locaux et nationaux est ILLÉGITIME, ILLÉGAL et CRIMINEL condamnable pour de multiples raisons.
COVID 19 :
Les faits sont têtus, la vérité est là ! Au moins 24 500 MORTS DE TROP !
Le Covid-19 est est désormais l’une des maladies respiratoires
les moins graves et donc très peu mortel !
La vérité sur les masques
De nombreuses études Scientifiques et Médicales prouvent l’inefficacité des masques !
Les masques ne nous protègent pas du coronavirus, mais ils propagent par contre très bien le virus de la peur et de la soumission!
Ne nous laissons pas faire et enlevons nos masques.
Voici une sélection de ressources à ce sujet :
Rendez-vous sur https://changera.blogspot.com/2020/08/la-verite-sur-les-masques-video.html%23more
Le Masque obligatoire est imposé pour un apprentissage à la Soumission et préparer à la Vaccination Obligatoire.
Le masque inutile mais dangereux fait partie du rituel initiatique occulte maçonnique signe de soumission.
L'obligation du port du masque est punie par la loi :
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. (Code pénal, Article 225-4-10 Créé par LOI n°2010-1192 du 11 octobre 2010 - art. 4)
Rendez-vous sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&;idArticle=LEGIARTI000022913250&fbclid=IwAR1WsQZF35wOcX9YOPnCqPLlWxNRSvnS8NK6H1fGHJaqfJrFeGPLfZd8Iu8
Art 1 alinéa 4 « Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. ». (ne comprennent pas les boutiques, les supermarchés, les lieux publics)
Rendez-vous sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042124104&;categorieLien=id&fbclid=IwAR1Ezf5i2h3be082ekZBxyGY4AsBcvBVvfTmN0u_ZW2eDQqlm3qbKrCaK2E
Le décret est aussi stupide qu'illégal !
Refusons massivement le port du masque de la soumission aux usurpateurs de fonction et à leurs complices pour crime contre l'humanité en bande organisée !
Le port du masque est dangereux pour votre santé puisqu'il ne protège en RIEN d'un virus mais affaiblit votre système immunitaire pour vous rendre malade d'autres pathologies !
LETTRE AUX GENDARMERIES Rendez-vous sur https://conseilnational.tv/wp-content/uploads/2020/07/tract-gendarmerie.pdf
Le muselage … sanitaire
Le masque sanitaire comme rituel de soumission
Dans ce contexte, le port du masque devient une reconnaissance collective et permet aussi d’identifier les “déviants”… et de préparer le terrain pour cette nouvelle escroquerie vaccinale qui vient. Soyons aussi clair là-dessus: aucun vaccin ne peut marcher (si tant est qu’un vaccin puisse être efficace), le virus mute en permanence…
A partir de là, le pas à franchir vers le goulag réalisé n’est plus bien loin, ce n’est plus un pas insurmontable, mais un petit pas, un de ces petits pas de la “nécessité” sociale dans le meilleur des mondes mis en place et que bien des gens trouveront normal de franchir… si on laisse faire et laisse verrouiller cette grille de contrôle planétaire.
Pensons, soyons critiques, unissons-nous, et agissons de concert, flinguons cette dictature en marche avant qu’elle ne nous flingue ! » Source : http://www.profession-gendarme.com/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
« De la dissimulation forcée du visage
« Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. »
Rendez-vous sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&;categorieLien=id&fbclid=IwAR37sMePXgy0roVKimNs_vwK46tS4HiEEPNwQ-T6Qo-mpdF9PTbeAYE-Te
Mohamed KHERCHOUCHE : https://www.youtube.com/channel/UCl6LZUv4nqlTsn795cOcRJg
Le Gouvernement actuel et leurs représentants locaux et nationaux est ILLÉGITIME, ILLÉGAL et CRIMINEL condamnable pour de multiples raisons.
COVID 19 :
Les faits sont têtus, la vérité est là ! Au moins 24 500 MORTS DE TROP !
Le Covid-19 est est désormais l’une des maladies respiratoires
les moins graves et donc très peu mortel !
La vérité sur les masques
De nombreuses études Scientifiques et Médicales prouvent l’inefficacité des masques !
Les masques ne nous protègent pas du coronavirus, mais ils propagent par contre très bien le virus de la peur et de la soumission!
Ne nous laissons pas faire et enlevons nos masques.
Voici une sélection de ressources à ce sujet :
Rendez-vous sur https://changera.blogspot.com/2020/08/la-verite-sur-les-masques-video.html%23more
Le Masque obligatoire est imposé pour un apprentissage à la Soumission et préparer à la Vaccination Obligatoire.
Le masque inutile mais dangereux fait partie du rituel initiatique occulte maçonnique signe de soumission.
L'obligation du port du masque est punie par la loi :
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. (Code pénal, Article 225-4-10 Créé par LOI n°2010-1192 du 11 octobre 2010 - art. 4)
Rendez-vous sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&;idArticle=LEGIARTI000022913250&fbclid=IwAR1WsQZF35wOcX9YOPnCqPLlWxNRSvnS8NK6H1fGHJaqfJrFeGPLfZd8Iu8
Art 1 alinéa 4 « Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. ». (ne comprennent pas les boutiques, les supermarchés, les lieux publics)
Rendez-vous sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042124104&;categorieLien=id&fbclid=IwAR1Ezf5i2h3be082ekZBxyGY4AsBcvBVvfTmN0u_ZW2eDQqlm3qbKrCaK2E
Le décret est aussi stupide qu'illégal !
Refusons massivement le port du masque de la soumission aux usurpateurs de fonction et à leurs complices pour crime contre l'humanité en bande organisée !
Le port du masque est dangereux pour votre santé puisqu'il ne protège en RIEN d'un virus mais affaiblit votre système immunitaire pour vous rendre malade d'autres pathologies !
LETTRE AUX GENDARMERIES Rendez-vous sur https://conseilnational.tv/wp-content/uploads/2020/07/tract-gendarmerie.pdf
Le muselage … sanitaire
Le masque sanitaire comme rituel de soumission
Dans ce contexte, le port du masque devient une reconnaissance collective et permet aussi d’identifier les “déviants”… et de préparer le terrain pour cette nouvelle escroquerie vaccinale qui vient. Soyons aussi clair là-dessus: aucun vaccin ne peut marcher (si tant est qu’un vaccin puisse être efficace), le virus mute en permanence…
A partir de là, le pas à franchir vers le goulag réalisé n’est plus bien loin, ce n’est plus un pas insurmontable, mais un petit pas, un de ces petits pas de la “nécessité” sociale dans le meilleur des mondes mis en place et que bien des gens trouveront normal de franchir… si on laisse faire et laisse verrouiller cette grille de contrôle planétaire.
Pensons, soyons critiques, unissons-nous, et agissons de concert, flinguons cette dictature en marche avant qu’elle ne nous flingue ! » Source : http://www.profession-gendarme.com/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
« De la dissimulation forcée du visage
« Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. »
Rendez-vous sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&;categorieLien=id&fbclid=IwAR37sMePXgy0roVKimNs_vwK46tS4HiEEPNwQ-T6Qo-mpdF9PTbeAYE-Te
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.