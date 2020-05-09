Σημεία καιρών?

Είμαι ορθόδοξος χριστιανός ? Πιστεύω?

Τα αποσπάσματα του γέροντα είναι από το κανάλι (Παναγία Οδηγήτρια Τιθορέα)

Ο θεός δίδαξε αγάπη ! Αγάπη είναι δύναμη ! δημοκρατία ! Δίκαιο ! Αν πιστεύεις Κάντην πράξη ! καιροί πονηρή δεν υπάρχει πίσω ! φώναξε ! ο Θεός είναι μαζί σου , είναι η δύναμη …..