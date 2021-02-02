秘府的阴谋 2019新冠病毒(2019-nCoV)溯源

2019年的新型冠状病毒病席卷全球，彻底改变了人类社会以往的生活，人们对其惶恐不安，对其来源众说纷纭，本视频意旨通过多方资料梳理新冠病毒的起源，以及隐藏在背后的阴谋，作为一种参考，帮助观众更全面地了解当下全球正在发生的事件。

视频以中国人民大学国际关系学院博士翟东升的叙述引出我们日常中视而不见的秘密政府势力，他们有着一套计划周详且实施已久的阴谋，而现在正在上演的全球疫情便是他们计划中重要的组成部分



视频主要内容如下

00:00:00-00:50:20 隐形政府与其一直暗中计划实施的议程

00:50:20-01:18:06 石正丽的演讲揭示与生态健康联盟合作对世界各地病毒的采集

01:18:06-01:59:09 揭示2019新冠病毒的所有特征，在新冠病毒爆发前，通过诸多有论文佐证的实验研究中，均能有所体现

01:59:09-02:45:14 新冠爆发后的种种实验与证据和前面论证相对应，从而进一步证明其为人工编辑的强力生化战争武器

02:45:14-03:04:16 德特里克堡生物实验室指向为病毒泄露地的证据

03:04:16-03:35:32 对非典抗疫的回顾与中医在国内对新冠病毒抗疫起着至关重要的作用，以及对解决全球疫情方法的建议

03:35:32-03:46:56 比尔盖茨基金会在十几年间所推动的恶毒疫苗议程的种种证据，进一步证明新冠疫苗并不是救命稻草，新冠病毒和疫苗是早已计划好的针对人类种族灭绝计划的重要组成部分，两者一明一暗但目的相同，注射疫苗是假意拯救健康，实质实施人类种族灭绝的议程

03:46:56-03:54:41 结语