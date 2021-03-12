Σχέδιο Ιμμάνουελ - Project Immanuel

To Σχέδιο Ιμμάνουελ δεν κατανοείται δίχως τα 5 παρακάτω βίντεο:1. www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e12. www.brighteon.com/7a6e0467-71f4-4879-9245-030a920c961a3. www.brighteon.com/f193754b-5b20-40b1-a971-b8889a8e226d-Διάλεξη:1ο μέρος (ελληνικά): www.youtube.com/watch?v=54888zev74Y2ο μέρος (αγγλικά): www.youtube.com/watch?v=oBFLou1hAHAΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΚΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ:ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝΤο πρώτο από τα ειδικά μας μορφότυπα με τίτλο "Λόγω των τρεχόντων περιστάσεων" ασχολείται με αμφιλεγόμενα, οξέα ερωτήματα, φήμες και θεωρίες γύρω από το θέμα "Κορώνα" και όλα όσα σχετίζονται με αυτό. Εφόσον εμφανίστηκαν νέες αναφορές στη δημοσιότητα, που έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης (πρόσθετου) φόβου, μίσους και βίας και, πάνω απ όλα, να διασπείρουν επικίνδυνη παραπληροφόρηση από τον τομέα της ιατρικής και της επιστήμης, θελήσαμε να συνεισφέρουμε κι εμείς με μία δημοσίευση, το συντομότερο δυνατόν. Σε αντίθεση με το κύριο πρόγραμμά μας, αυτό το μορφότυπο αποτελεί κυρίως μια τοποθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε την ανάρτησή μας σχετικά γρήγορα, δεν εστιάσαμε τόσο στις λεπτομέρειες και για ακριβείς αποδείξεις των δηλώσεών μας παραπέμπουμε στο κύριο πρόγραμμά μας, όπου και δημοσιεύουμε λεπτομερή λίστα των πηγών της κάθε αναρτήσής μας. Εφόσον όλα τα θέματα που πραγματευόμαστε, είναι άμεσα συνδεδεμένα, γι’ αυτό και όλα τα περιεχόμενα των ειδικών μορφότυπων, τεκμηριώνονται από τις πηγές του κύριου προγράμματός μας.- - -Α.Α.Α. αρ. 1: "Βιολογικά όπλα - ο μύθος των τεχνητών παθογόνων".Στο πρώτο επεισόδιο του ειδικού μας μορφότυπου " Λόγω των τρεχόντων περιστάσεων " (Α.Α.Α.), καταπιανόμαστε με το ζήτημα του βιολογικού πολέμου και των βιολογικών όπλων. Με βάση τις τελευταίες φήμες σχετικά με τον υποτιθέμενο εργαστηριακό "ιό της Wuhan", εξετάζουμε ειδικά το θέμα των τεχνητών "παθογόνων", δηλαδή "παθογόνων" που έχουν τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί σε εργαστήρια και εξηγούμε το γιατί όλα αυτά, μέχρι και σήμερα, αποτελούνε απλώς έναν μύθο, που σίγουρα θα παραμείνει μύθος για πάντα.- - -Το Σχέδιο Ιμμάνουελ είναι ένα κοινωφελές Σχέδιο. Οι αναρτήσεις μας πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμες και προορίζονται προς όλους τους ανθρώπους. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθεί ΤΙΠΟΤΑ στις δημοσιεύσεις μας, όλα τα βίντεο και τα έγγραφά μας μπορούνε να ληφθούν, να διαδοθούν και να μεταφορτωθούνε ξανά στα δικά σας κανάλια. Στα βίντεό μας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πλήρης περιγραφή τους! Στον ιστότοπό μας θα βρείτε σε ποιες πύλες και σε ποιες γλώσσες δημοσιεύονται οι αναρτήσεις μας.- - -Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διεύθυνση:Όλες τις πληροφορίες για τις νέες μας αναρτήσεις θα τις βρείτε εδώ:Ιστοσελίδα: www.projekt-immanuel.deTelegram: t.me/projekt_immanuel- - -ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙThomas Schnelle: "Ludwig Fleck - Leben und Denken. Zur Entstehung und Entwicklung des wissenschaftlichen Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie", Januar 1982Δημοσιεύτηκε στην ResearchGateLudwig Fleck - "Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache - Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv", 1980Suhrkamp Verlag (μπορεί να παραγγελθεί άμεσα από τον εκδοτικό οίκο)"Project MKULTRA, the CIA's Program of Research into Behavioral Modification - Joint Hearing before the Select Committee on Intelligence and the Subcommittee on Health and Scientific Research of the Committee on Human Resources, United State Senate, Ninety-Fifth Congress, First Session", 03. August 1977Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα των New York TimesΤα βιβλία του Eugen Rosenstock-Huessy ίσως δεν είναι εύκολο να βρεθούν στην ελληνική γλώσσα. Σας συνιστούμε όμως επειγόντως να τα αναζητήσετε, ακόμα και μεταχειρισμένα. Αξίζουν!ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:Όλα τα βίντεο είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.Η δημοσίευσή, γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς, μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.