Что ждёт Италию в ближайшие годы?

Как вы думаете, будет ли возможна жизнь на территории Италии в ближайшие 5-6 лет?
Ведь только за 8 месяцев 2023 года в Италии произошло 2 648 опасных климатических событий. А это в среднем 11 экстремальных явлений в день!!!
📽️ В этом видео вы увидите, насколько частыми были следующие климатические аномалии и какой урон они принесли за последние годы:
▶️ Наводнения
▶️ Засухи
▶️ Экстремальные температуры
▶️ Пожары
▶️ Штормы и торнадо
Италия бьёт все рекорды! Череда климатических катастроф огромными темпами разрушает будущее людей.
Но уже сейчас понятно, что рано или поздно такое будущее ждёт все страны! У нас одна беда на всех, и если будем молча смотреть на происходящее — проиграем!
Отстоять наши жизни можем только мы сами. Хотим мы этого или нет, но ответственность — на каждом из нас.
▶️ Больше информации о предстоящих климатических катастрофах и путях решения этой проблемы смотрите на Международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Италия. Будущее зависит от нас» от 16.09.2023: https://www.youtube.com/live/qcx-wTw5...
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• Созидательное общество или Цербер
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#СозидательноеОбщество #ГлобальныйКризис #Италия #Катаклизмы #Наводнение
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