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"Δεν υπάρχει πανδημία, είναι ψέμα, πρέπει να θεωρηθεί ως μια παγκόσμια στρατηγική επιχείρηση"
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23 views • May 02, 2020
Vladimir Vasilievich Kvachkov
(πρώην συνταγματάρχης της Spetsnaz και της Ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών)
"Δεν υπάρχει πανδημία, ενώ ο κορωνοϊός εξυπηρετεί 4 βασικούς στόχους:
Μείωση ανθρώπινου πληθυσμού
Πολιτικό έλεγχο
Οικονομικό έλεγχο
Εκκαθάριση γεω-οικονομικών ανταγωνιστών"
25 Μαρτίου 2020
«Το φαινόμενο του κορωνοϊού, που ονομάζεται ψευδώς πανδημία, πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των παγκόσμιων δυνάμεων, θρησκευτικών, πολιτικών, χρηματοοικονομικών, οικονομικών και εθνικών"
"Αυτός είναι ο στόχος του κορωνοϊού. Θα το επαναλάβω, μιας και έχουμε λίγη πίστη στον Θεό και ακόμη λιγότερη στην ύπαρξη του Σατανά, του εχθρού της ανθρωπότητας. Ο στόχος των παρασκηνιακών, σιωνιστικών, οικονομικών δυνάμεων είναι η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτή είναι η εμμονή τους, πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο.
Θα πρέπει να υπάρχουν 100 εκατομμύρια τους είδους τους και το πολύ ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στη Γη για να τους υπηρετούν.
Είμαστε υπερβολικά πολλοί για τις παρασκηνιακές δυνάμεις"
"Η πρώτη προσπάθεια να αφαιρεθούν δικαιώματα από τους ανθρώπους έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Πολλοί δεν θυμούνται πως μετά την λεγόμενη επίθεση στους Δίδυμους Πύργους κηρύχθηκε ο παγκόσμιος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι παγκόσμιες δυνάμεις πίσω από τα παρασκήνια δημιούργησαν τα γεγονότα της 9/11. Τώρα έχουν μια άλλη δικαιολογία για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο και να κυριαρχήσουν πάνω στην ανθρωπότητα. Έτσι βρήκαν τον κορωνοϊό"
(πρώην συνταγματάρχης της Spetsnaz και της Ρωσικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών)
"Δεν υπάρχει πανδημία, ενώ ο κορωνοϊός εξυπηρετεί 4 βασικούς στόχους:
Μείωση ανθρώπινου πληθυσμού
Πολιτικό έλεγχο
Οικονομικό έλεγχο
Εκκαθάριση γεω-οικονομικών ανταγωνιστών"
25 Μαρτίου 2020
«Το φαινόμενο του κορωνοϊού, που ονομάζεται ψευδώς πανδημία, πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των παγκόσμιων δυνάμεων, θρησκευτικών, πολιτικών, χρηματοοικονομικών, οικονομικών και εθνικών"
"Αυτός είναι ο στόχος του κορωνοϊού. Θα το επαναλάβω, μιας και έχουμε λίγη πίστη στον Θεό και ακόμη λιγότερη στην ύπαρξη του Σατανά, του εχθρού της ανθρωπότητας. Ο στόχος των παρασκηνιακών, σιωνιστικών, οικονομικών δυνάμεων είναι η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτή είναι η εμμονή τους, πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο.
Θα πρέπει να υπάρχουν 100 εκατομμύρια τους είδους τους και το πολύ ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στη Γη για να τους υπηρετούν.
Είμαστε υπερβολικά πολλοί για τις παρασκηνιακές δυνάμεις"
"Η πρώτη προσπάθεια να αφαιρεθούν δικαιώματα από τους ανθρώπους έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Πολλοί δεν θυμούνται πως μετά την λεγόμενη επίθεση στους Δίδυμους Πύργους κηρύχθηκε ο παγκόσμιος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι παγκόσμιες δυνάμεις πίσω από τα παρασκήνια δημιούργησαν τα γεγονότα της 9/11. Τώρα έχουν μια άλλη δικαιολογία για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο και να κυριαρχήσουν πάνω στην ανθρωπότητα. Έτσι βρήκαν τον κορωνοϊό"
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