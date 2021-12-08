ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑ, Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΟΥΧΑΡΙΤ ΜΠΑΓΝΤΙ... 💥 Η έγκριση πρέπει να αποσυρθεί... Δεν υπάρχουν καθόλου κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι αυτό το εμβόλιο προστατεύει...

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205 views • December 08, 2021



«Το εμβόλιο δεν κάνει απολύτως τίποτα - Αυτός ο κορωνοϊός είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία - Οι πολιτικοί δρουν ως εγκληματικές οργανώσεις»

Ακόμα μια συνέντευξη του διάσημου Γερμανού ιολόγου Σουχαρίτ Μπάγντι στον FOCUS FM βγάζει ειδήσεις «βόμβα» και δίνει θάρρος σε όσους ο νους τους έχει σκοτεινιάσει από την πρωτοφανή καθημερινή εκστρατεία τρόμου των καναλιών και της κυβέρνησης.

O κορυφαίος επιστήμονας μίλησε για όλα.

«Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την Ελλάδα», είπε και συνέχισε:

«Στις 3 Νοεμβρίου που μιλήσαμε σας είχα πει ότι είχε προκύψει το θαυμάσιο νέο, ότι μετά από κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο της Pfizer είχε αποδειχθεί ότι ήταν ψευδείς, δεν υπάρχουν καθόλου κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι αυτό το εμβόλιο προστατεύει. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι η έγκριση θα πρέπει να αποσυρθεί. Εάν αυτό δε συμβεί θα πρέπει οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν δεν οδηγηθούν στα δικαστήρια, τότε τα κράτη και οι αρχές που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, είναι ξεκάθαρο ότι δρουν ως εγκληματικές οργανώσεις.



Έτσι είχε η κατάσταση στις 3 Νοεμβρίου, ωστόσο σήμερα, προς μεγάλη μας έκπληξη, η ελληνική κυβέρνηση, επιβάλλει τον εμβολιασμό στα παιδιά. Προφανώς κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος σε αυτή τη σάπια υπόθεση. Και γίνεται ξεκάθαρο ότι κυβερνήσεις και πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι και σατανικοί. Τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτό που ήδη κάνουμε, να στραφούμε στους γιατρούς σε όλο το υγειονομικό προσωπικό όλου του κόσμου να τους πούμε ότι είναι καθήκον τους να εναντιωθούν σε όλο αυτό. Πως θα πειστούν; Θα σας πω και αυτό θα είναι το σπουδαίο νέο που σας έχω σήμερα, είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο μου σε εσάς.



Το υγειονομικό προσωπικό και οι γιατροί δεν είναι οι κακοί της υπόθεσης. Είναι εκείνοι που έχουν παραπλανηθεί από τις κυβερνήσεις, οτι αυτό το εμβόλιο είναι χρήσιμο και κυρίως, ασφαλές. Και αυτό που τους λένε είναι ότι, εάν για παράδειγμα ένας νεαρός αθλητής καταρρεύσει και διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα δεν είναι τόσο σημαντικό γιατί αυτή η παρενέργεια είναι πολύ σπάνια και δεν οφείλεται στο εμβόλιο. Τους λένε ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι φταίει το εμβόλιο που έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπους, που είναι τρομερό ψέμα.



Όπως ισχυρίζονται, η σχέση κόστους-ωφέλειας συνεχίζει να είναι πολύ καλή ακόμα κι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν πονοκεφάλους , ή μικρές παρανέργειες. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει αν κάποιος δείξει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατρούς, νοσηλευτές και φυσικά στους πολιτικούς ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μυοκαρδίτιδας, καρδιοπάθειες που δεν θεραπεύονται τελείως και του εμβολίου.»



Ο διάσημος ιολόγος εξήγησε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν ένας ιατροδικαστής διενεργούσε νεκροψία-νεκροτομή σε κάποιον που πέθανε μετά το εμβόλιο και παρατηρούσε στα όργανα κάτι ασυνήθιστο, σε σχέση με άλλους ανθρώπους που έχουν πεθάνει.



«Αυτό κάνει τον τελευταίο μήνα ένας ιατροδικαστής στη Γερμανία. Και αναζητά αποδείξεις για βλάβες τόσο άμεσα συνδεδεμένες με το εμβόλιο, που δεν θα μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει. Παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα πριν από 2 ημέρες” συνέχισε ο κος Μπάγκντι. Συνέχισε λέγοντας ότι “Εξέτασε 17 περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από το εμβόλιο από 25-80 ετών και βρήκε ίδια ευρήματα σε όλους. Αυτό που ανακάλυψε είναι ότι υπάρχει φλεγμονή, θρόμβωση ειδικά στα λεπτά αγγεία, πολλών οργάνων. Υπάρχει βύθιση των λεμφοκυττάρων, στους ιστούς πολλών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της καρδιάς. Αν και δεν παρουσιάζεται σε όλους αυτή η εικόνα, το μοτίβο είναι πάντα το ίδιο.



Η καρδιά είναι το όργανο που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πλήττεται ο εγκέφαλος, το συκώτι, το δέρμα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κύτταρα του οργανισμού μας, επιτίθενται σε άλλα κύτταρα. Αυτό που λένε οι Έλληνες πολιτικοί είναι να στήσουμε το παιδί στον τοίχο και να το πυροβολήσουμε. Η σφαίρα μπορεί να το τραυματίσει ελαφρά, αλλά δε θα το σκοτώσει».



Ο Γερμανός ιατροδικαστής ωστόσο είπε ότι η σφαίρα αυτή, τραυματίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Επομένως κανένας γιατρός, κανένας από το υγειονομικό προσωπικό δε θα πρέπει να εμβολιάζει ανθρώπους, γιατί αν το κάνει, παραβλέπει βασικά ιατρικά δεδομένα.



«Θα στείλουμε πριν τα Χριστούγεννα, ενημερωτικά σημειώματα σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους οτι εάν αυτό συνεχιστεί, είναι πολύ πιθανόν να διωχθούν για φόνο ή απόπειρα φόνου».



Όπως τόνισε η ένωση που έχουν δημιουργήσει, η Ένωση Ιατρικής Δεοντολογίας για τον κορονοϊό, εκπονεί άρθρα και μελέτες που προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. ........

https://www.pronews.gr/ygeia/1039365_soyharit-mpagknti-se-liges-imeres-anakoinonoyme-trantahtes-apodeixeis-syndesis

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΔΩ...

;mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&ep=2 Σουχαρίτ Μπάγκντι: «Σε λίγες ημέρες ανακοινώνουμε τρανταχτές αποδείξεις σύνδεσης θανάτων και εμβολιασμού»«Το εμβόλιο δεν κάνει απολύτως τίποτα - Αυτός ο κορωνοϊός είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία - Οι πολιτικοί δρουν ως εγκληματικές οργανώσεις»Ακόμα μια συνέντευξη του διάσημου Γερμανού ιολόγου Σουχαρίτ Μπάγντι στον FOCUS FM βγάζει ειδήσεις «βόμβα» και δίνει θάρρος σε όσους ο νους τους έχει σκοτεινιάσει από την πρωτοφανή καθημερινή εκστρατεία τρόμου των καναλιών και της κυβέρνησης.O κορυφαίος επιστήμονας μίλησε για όλα.«Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα χαράς για την Ελλάδα», είπε και συνέχισε:«Στις 3 Νοεμβρίου που μιλήσαμε σας είχα πει ότι είχε προκύψει το θαυμάσιο νέο, ότι μετά από κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο της Pfizer είχε αποδειχθεί ότι ήταν ψευδείς, δεν υπάρχουν καθόλου κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι αυτό το εμβόλιο προστατεύει. Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι η έγκριση θα πρέπει να αποσυρθεί. Εάν αυτό δε συμβεί θα πρέπει οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν δεν οδηγηθούν στα δικαστήρια, τότε τα κράτη και οι αρχές που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, είναι ξεκάθαρο ότι δρουν ως εγκληματικές οργανώσεις.Έτσι είχε η κατάσταση στις 3 Νοεμβρίου, ωστόσο σήμερα, προς μεγάλη μας έκπληξη, η ελληνική κυβέρνηση, επιβάλλει τον εμβολιασμό στα παιδιά. Προφανώς κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος σε αυτή τη σάπια υπόθεση. Και γίνεται ξεκάθαρο ότι κυβερνήσεις και πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι και σατανικοί. Τι μπορούμε να κάνουμε; Αυτό που ήδη κάνουμε, να στραφούμε στους γιατρούς σε όλο το υγειονομικό προσωπικό όλου του κόσμου να τους πούμε ότι είναι καθήκον τους να εναντιωθούν σε όλο αυτό. Πως θα πειστούν; Θα σας πω και αυτό θα είναι το σπουδαίο νέο που σας έχω σήμερα, είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο μου σε εσάς.Το υγειονομικό προσωπικό και οι γιατροί δεν είναι οι κακοί της υπόθεσης. Είναι εκείνοι που έχουν παραπλανηθεί από τις κυβερνήσεις, οτι αυτό το εμβόλιο είναι χρήσιμο και κυρίως, ασφαλές. Και αυτό που τους λένε είναι ότι, εάν για παράδειγμα ένας νεαρός αθλητής καταρρεύσει και διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα δεν είναι τόσο σημαντικό γιατί αυτή η παρενέργεια είναι πολύ σπάνια και δεν οφείλεται στο εμβόλιο. Τους λένε ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι φταίει το εμβόλιο που έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπους, που είναι τρομερό ψέμα.Όπως ισχυρίζονται, η σχέση κόστους-ωφέλειας συνεχίζει να είναι πολύ καλή ακόμα κι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν πονοκεφάλους , ή μικρές παρανέργειες. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει αν κάποιος δείξει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατρούς, νοσηλευτές και φυσικά στους πολιτικούς ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μυοκαρδίτιδας, καρδιοπάθειες που δεν θεραπεύονται τελείως και του εμβολίου.»Ο διάσημος ιολόγος εξήγησε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν ένας ιατροδικαστής διενεργούσε νεκροψία-νεκροτομή σε κάποιον που πέθανε μετά το εμβόλιο και παρατηρούσε στα όργανα κάτι ασυνήθιστο, σε σχέση με άλλους ανθρώπους που έχουν πεθάνει.«Αυτό κάνει τον τελευταίο μήνα ένας ιατροδικαστής στη Γερμανία. Και αναζητά αποδείξεις για βλάβες τόσο άμεσα συνδεδεμένες με το εμβόλιο, που δεν θα μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει. Παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα πριν από 2 ημέρες” συνέχισε ο κος Μπάγκντι. Συνέχισε λέγοντας ότι “Εξέτασε 17 περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν από το εμβόλιο από 25-80 ετών και βρήκε ίδια ευρήματα σε όλους. Αυτό που ανακάλυψε είναι ότι υπάρχει φλεγμονή, θρόμβωση ειδικά στα λεπτά αγγεία, πολλών οργάνων. Υπάρχει βύθιση των λεμφοκυττάρων, στους ιστούς πολλών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της καρδιάς. Αν και δεν παρουσιάζεται σε όλους αυτή η εικόνα, το μοτίβο είναι πάντα το ίδιο.Η καρδιά είναι το όργανο που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πλήττεται ο εγκέφαλος, το συκώτι, το δέρμα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κύτταρα του οργανισμού μας, επιτίθενται σε άλλα κύτταρα. Αυτό που λένε οι Έλληνες πολιτικοί είναι να στήσουμε το παιδί στον τοίχο και να το πυροβολήσουμε. Η σφαίρα μπορεί να το τραυματίσει ελαφρά, αλλά δε θα το σκοτώσει».Ο Γερμανός ιατροδικαστής ωστόσο είπε ότι η σφαίρα αυτή, τραυματίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Επομένως κανένας γιατρός, κανένας από το υγειονομικό προσωπικό δε θα πρέπει να εμβολιάζει ανθρώπους, γιατί αν το κάνει, παραβλέπει βασικά ιατρικά δεδομένα.«Θα στείλουμε πριν τα Χριστούγεννα, ενημερωτικά σημειώματα σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους οτι εάν αυτό συνεχιστεί, είναι πολύ πιθανόν να διωχθούν για φόνο ή απόπειρα φόνου».Όπως τόνισε η ένωση που έχουν δημιουργήσει, η Ένωση Ιατρικής Δεοντολογίας για τον κορονοϊό, εκπονεί άρθρα και μελέτες που προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. ........ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΔΩ... https://rumble.com/vqe535--sucharit-bhakdi-md-6-12-21-focus-fm....html?mref=6zof& ;mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D&ep=2 Keywords recg

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