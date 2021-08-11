★拡散希望★ダボス会議から漏洩したシナリオ！コロナウイルス騒動は、New World Order(ニューワールドオーダー)実現へのロードマップであることが判明！

この時代を生き抜く10の講座 第7回〈コロナ問題を含め2020年を振り返る〉由井寅子先生の講演では、

新型コロナのパンデミックが以前より周到に計画されていたというお話から始まりました。



ダボス会議から漏洩した計画の内容のリーク「新型コロナウイルス ロードマップ”NEW WORLD ORDER（新世界秩序）”を完成させるための１２ステップ」を順番に辿り、どのような背景があり、計画が進められて来たのか、そしてそれに対する１２の対策についても伝えていただきました。



【由井寅子】



このダボス会議というのは秘密会議ですからね、

こういう十二項が漏れちゃいけないんですよ。



本来なら、その計画の中身は外に出ないんですよ。



でも三千人の参加者の中にはお喋りもおるんだね、

いい人とでも言えばいいのかな。



彼らのコロナ・パンデミックを利用した計画の内容を知ってる方が、

アイルランドのギタリストのミュージシャンのジム・コナーさんに

喋っちゃった、見せちゃったんでしょうね。



で、今年の１０月にコビット１９ロードマップ・感染させるための

１２ステップ、をリークしてくれたんです。

まあ、ジムさん 人''▽｀)ありがとう☆



音楽家の人はジョン・レノンにしろ、マイケル・ジャクソンにしろ、

デヴィッド・ボウイにしろね、

裏の世界のことは良ーく知ってるわけです、だから殺されましたね。



ジム・コナーさんは英国のＢＢＣ放送によって、トンデモの陰謀論者

だとレッテルを張られました。



コビット１というのは、２００３年に流行したＳＡＲＳのことです。



２０１５年には既にこのコビット１９用のＰＣＲ検査キットまで

特許が申請されてたって言うんですよ、皆さん。



つまり、ずっと前にコビット１９は出来ていた、

こういう計画があったということです。