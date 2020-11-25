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Jean-Dominique Michel: Propagande, corruption & trahison - Ema Krusi
luciole
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6 views • November 25, 2020
25 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=8vDjw8SrHoM
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw

Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé suisse, a publié un livre en juin 2020 : Covid, anatomie d’une crise sanitaire. Dans son ouvrage, il parle de « blouses blanches et corruption » et de « propagande et fake news » entre autre. En novembre 2020, il prend la parole publiquement devant des entrepreneurs genevois qui manifestent contre les mesures politiques genevoises et demandent des comptes au gouvernement. Sa prise de parole est sans appel: il évoque la trahison, la corruption et la mafia pharmaco-vaccinale.

Dans cet entretien, Jean-Dominique Michel met les points sur les i et met le doigt sur les absurdités passées sous silence de ces dernières semaines.

Pour voir la vidéo de la prise de parole de Jean-Dominique Michel récente 👉https://www.facebook.com/813412765/videos/10158871016307766/

Retrouvez Jean-Dominique Michel sur son blog hébergé par La Tribune de Genève ici 👉https://jdmichel.blog.tdg.ch

Retrouvez les posts quotidiens de Jean-Dominique Michel sur FB ici 👉https://www.facebook.com/jeandominiquemichel


✅Retrouvez toutes mes infos dans la rubrique « A propos » en haut à droite de votre écran.
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