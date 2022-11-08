Средняя зарплата в мире | Layboard.com

layboard.com - это сайт с вакансиями за рубежом. Ведущий джоб. сайт с работой за границей, но география вакансий на нем, не ограничиваются одной страной.

На видео показали средние зарплаты стран мира. Статистика за 2021 года.

Что из интересного:

- Больше 240 000 вакансий за границей

- Есть база резюме (можно зарегистрировать резюме и ждать пока Вам перезвонят)

- Удобный форум о работе за границей

- Большая база работодателей за границей





Администрация сайта предупреждает о деятельности мошенников и высылает инструкции как не попасть на мошенников. Но в конце вы сами должны ориентироваться на рынке трудоустройства за границей.



