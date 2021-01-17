ИзТарический Фильм о Новой Общности Преображённого Человечества «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС»: «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА!

https://youtu.be/nSq5KdFpxfY Запрещённый в Украине Исторический Фильм «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА! (студия «ЮСМАЛОС»). Продолжительность 0:56:43.

— «Кто был заказчиком гонений против «Великого Белого Братства»? Закулисье событий 1993 года в Киеве. Секретные сьёмки СБУ и МВДУ в тюрьмах. Последнее Слово Марии ДЭВИ ХРИСТОС на закрытом суде в 1995 году и многое другое в фильме 1998 года...»

Статья Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos

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САЙТЫ:

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

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Источник: https://usmalos.com/novosti/2018/06/08/film-o-velikom-belom-bratstve-usmalos-put-lubvi/



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