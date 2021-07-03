© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
150€ "€λευθερία" - Ο #γκεμπελισμός στα καλύτερά του - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 28-6-21
Follow
1
Share
Report
0 view • July 03, 2021
#Καζάκης #Εμβόλια #150_ευρώ #κάρτα_ελευθερίας #freedom_pass
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Η ξεφτίλα των 150 ευρώ στους νέους για εμβολιασμούς
Χτυπάνε οι καμπάνες στις ΗΠΑ
Έκθεση της Public Health England και η σύσταση της SAGA
Ανακοίνωση του FDA για μυοκαρδίτιδες Pfizer και Moderna
Οι καθηγητές ως σφουγκοκωλάριοι της εξουσίας
Σύγκριση Πορτογαλίας - Ελλάδας - Αυστραλίας στους θανάτους
Τι θνητότητα δίνει η «επικίνδυνη» μετάλλαξη Δέλτα;
Ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός και οι δικαστές
Ακρόαμα - Θέαμα: η τρομοκρατία στις εκδηλώσεις
Ο πολιτισμός περνάει στο οργανωμένο έγκλημα;
Η άλωση του ΚΚΕ στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο
In.gr: Σε 5 δευτερόλεπτα μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Τι λέει η Τουρκία στον ΟΗΕ
Οι εξελίξεις μεταξύ Αιγύπτου-Τουρκίας
Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Οδηγούν τον κόσμο στην απόγνωση
ΣΥΡΙΖΑ και Φίλης για την δωροεπιταγή των 150 ευρώ
Ο αποστάτης Πολάκης, ο Τσακαλώτος και πάει λέγοντας
Ξεπεράσανε και τον γκεμπελισμό - Μέτρα, lockdown
Η ασθένεια Μόσιαλος
Παραίτηση του Σουηδού πρωθυπουργού
Ο Μαλόουν, επινοητής της τεχνολογίας mrna ανησυχεί
Φασισμός: Το ολοκαύτωμα δεν ήρθε αμέσως
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:
Η ξεφτίλα των 150 ευρώ στους νέους για εμβολιασμούς
Χτυπάνε οι καμπάνες στις ΗΠΑ
Έκθεση της Public Health England και η σύσταση της SAGA
Ανακοίνωση του FDA για μυοκαρδίτιδες Pfizer και Moderna
Οι καθηγητές ως σφουγκοκωλάριοι της εξουσίας
Σύγκριση Πορτογαλίας - Ελλάδας - Αυστραλίας στους θανάτους
Τι θνητότητα δίνει η «επικίνδυνη» μετάλλαξη Δέλτα;
Ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός και οι δικαστές
Ακρόαμα - Θέαμα: η τρομοκρατία στις εκδηλώσεις
Ο πολιτισμός περνάει στο οργανωμένο έγκλημα;
Η άλωση του ΚΚΕ στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο
In.gr: Σε 5 δευτερόλεπτα μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα
🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:
Τι λέει η Τουρκία στον ΟΗΕ
Οι εξελίξεις μεταξύ Αιγύπτου-Τουρκίας
Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Οδηγούν τον κόσμο στην απόγνωση
ΣΥΡΙΖΑ και Φίλης για την δωροεπιταγή των 150 ευρώ
Ο αποστάτης Πολάκης, ο Τσακαλώτος και πάει λέγοντας
Ξεπεράσανε και τον γκεμπελισμό - Μέτρα, lockdown
Η ασθένεια Μόσιαλος
Παραίτηση του Σουηδού πρωθυπουργού
Ο Μαλόουν, επινοητής της τεχνολογίας mrna ανησυχεί
Φασισμός: Το ολοκαύτωμα δεν ήρθε αμέσως
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.