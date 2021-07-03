150€ "€λευθερία" - Ο #γκεμπελισμός στα καλύτερά του - Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 28-6-21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

0 view • July 03, 2021





Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.



🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Η ξεφτίλα των 150 ευρώ στους νέους για εμβολιασμούς

Χτυπάνε οι καμπάνες στις ΗΠΑ

Έκθεση της Public Health England και η σύσταση της SAGA

Ανακοίνωση του FDA για μυοκαρδίτιδες Pfizer και Moderna

Οι καθηγητές ως σφουγκοκωλάριοι της εξουσίας

Σύγκριση Πορτογαλίας - Ελλάδας - Αυστραλίας στους θανάτους

Τι θνητότητα δίνει η «επικίνδυνη» μετάλλαξη Δέλτα;

Ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός και οι δικαστές

Ακρόαμα - Θέαμα: η τρομοκρατία στις εκδηλώσεις

Ο πολιτισμός περνάει στο οργανωμένο έγκλημα;

Η άλωση του ΚΚΕ στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο

In.gr: Σε 5 δευτερόλεπτα μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα



🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:

Τι λέει η Τουρκία στον ΟΗΕ

Οι εξελίξεις μεταξύ Αιγύπτου-Τουρκίας

Πρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Οδηγούν τον κόσμο στην απόγνωση

ΣΥΡΙΖΑ και Φίλης για την δωροεπιταγή των 150 ευρώ

Ο αποστάτης Πολάκης, ο Τσακαλώτος και πάει λέγοντας

Ξεπεράσανε και τον γκεμπελισμό - Μέτρα, lockdown

Η ασθένεια Μόσιαλος

Παραίτηση του Σουηδού πρωθυπουργού

Ο Μαλόουν, επινοητής της τεχνολογίας mrna ανησυχεί

Φασισμός: Το ολοκαύτωμα δεν ήρθε αμέσως



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Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



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7. Twitter του ΕΠΑΜ:



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. #Καζάκης #Εμβόλια #150_ευρώ #κάρτα_ελευθερίας #freedom_passΟ Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.🔴 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:Η ξεφτίλα των 150 ευρώ στους νέους για εμβολιασμούςΧτυπάνε οι καμπάνες στις ΗΠΑΈκθεση της Public Health England και η σύσταση της SAGAΑνακοίνωση του FDA για μυοκαρδίτιδες Pfizer και ModernaΟι καθηγητές ως σφουγκοκωλάριοι της εξουσίαςΣύγκριση Πορτογαλίας - Ελλάδας - Αυστραλίας στους θανάτουςΤι θνητότητα δίνει η «επικίνδυνη» μετάλλαξη Δέλτα;Ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός και οι δικαστέςΑκρόαμα - Θέαμα: η τρομοκρατία στις εκδηλώσειςΟ πολιτισμός περνάει στο οργανωμένο έγκλημα;Η άλωση του ΚΚΕ στον Πανελλήνιο Μουσικό ΣύλλογοIn.gr: Σε 5 δευτερόλεπτα μεταδίδεται η μετάλλαξη Δέλτα🔴 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ:Τι λέει η Τουρκία στον ΟΗΕΟι εξελίξεις μεταξύ Αιγύπτου-ΤουρκίαςΠρέπει να δικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότηταςΟδηγούν τον κόσμο στην απόγνωσηΣΥΡΙΖΑ και Φίλης για την δωροεπιταγή των 150 ευρώΟ αποστάτης Πολάκης, ο Τσακαλώτος και πάει λέγονταςΞεπεράσανε και τον γκεμπελισμό - Μέτρα, lockdownΗ ασθένεια ΜόσιαλοςΠαραίτηση του Σουηδού πρωθυπουργούΟ Μαλόουν, επινοητής της τεχνολογίας mrna ανησυχείΦασισμός: Το ολοκαύτωμα δεν ήρθε αμέσως🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamunited popular front greece

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