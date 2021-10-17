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CDL110-A - Survivre psychiquement à la dictature (TENIR VI) - Jean-Jacques Crevecoeur
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55 views • October 17, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 18 octobre 2021
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Cette conversation s'inscrit dans la continuité de la précédente. Il s'agit à nouveau d'explorer comment survivre en situation de dictature, mais cette fois sur le plan psychique et mental. La question centrale étant : « comment préserver et protéger votre intégrité psychique et psychologique » lorsque tout votre environnement et votre entourage fait pression sur vous et pourrait vous rendre « fou ». Autrement dit, comment ne pas délire et céder, finalement, à la pression et à la torture psychologique et intellectuelle qui nous est imposée par les gouvernements, les médias et les forces de l'ordre ?
Dans cette même conversation, nous explorerons comment utiliser le processus de deuil pour préparer un monde réellement nouveau, aux antipodes de ce que les mondialistes malades mentaux essaient de nous imposer à travers une société de contrôle et de surveillance permanente.
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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Cette conversation s'inscrit dans la continuité de la précédente. Il s'agit à nouveau d'explorer comment survivre en situation de dictature, mais cette fois sur le plan psychique et mental. La question centrale étant : « comment préserver et protéger votre intégrité psychique et psychologique » lorsque tout votre environnement et votre entourage fait pression sur vous et pourrait vous rendre « fou ». Autrement dit, comment ne pas délire et céder, finalement, à la pression et à la torture psychologique et intellectuelle qui nous est imposée par les gouvernements, les médias et les forces de l'ordre ?
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