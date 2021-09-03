ΣΤΟΧΟΣ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΆΡΕΥΣΗ.. 💥 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ, "Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ...

ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και γνωστούς, καθώς κινδυνεύουμε να υποβληθούμε σε ιατρική-κοινωνική τυραννία που επιδιώκει τον τερματισμό της ανθρωπότητας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ..! Θα προκαλέσουν μια συντονισμένη παγκόσμια κατάρρευση. Θα προκαλέσουν την κατάρρευση του δολαρίου και την πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα εξαπολύσουν την απόλυτη αναρχία και το χάος... Θα καταστρέψουν τον πλανήτη μέσω μιας προγραμματισμένης κατάρρευσης και θα κατηγορήσουν τον Κόβιντ. Θα αφανίσουν την οικονομία, τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του λόγου και τις υποδομές... Πρόκειται για ένα κατασκευασμένο γεγονός εξόντωσης.