Αρχιεπίσκοπος Viganò – ΞΕΓΥΜΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ – GREAT RESET

Σας προτείνουμε να ακούσετε το τρέχον βίντεο που ηχογραφήθηκε στις 30 Αυγούστου 2021. Παραθέτει τα μεγάλα πρότζεκτ της ελίτ που στοχεύει στον έλεγχο του πλανήτη Γη. Όσοι έχουν την ευκαιρία να θέλουν να μάθουν θα πρέπει να ελέγξουν τα γεγονότα από οποιαδήποτε πηγή. Μην αμελείτε λοιπόν να ενημερώνετε όσους δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αφού η πρώτη ζημιά που μπορεί να οδηγήσει σε τυραννία είναι να μην γνωρίζετε ποιοι είναι οι λύκοι ντυμένοι ως αρνιά.





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Ο Carlo Maria Viganò είναι Αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη και ο σφοδρότερος επικριτής του Πάπα καθώς από την ισχυρή θέση που κατείχε γνωρίζει πολλά άδυτα μυστικά του «αμαρτωλού» Βατικανού.





Μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του στις 30/06/2021 θέλοντας να ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με την εγκληματική δράση της παγκόσμιας εγκληματικής σπείρας που σκοπό έχει να υποδουλώσει την ανθρώπινη φυλή.





ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=pQDtW7rn7YU





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