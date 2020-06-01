© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Être et devenir - Clara Bellar - 2014
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • June 01, 2020
Le documentaire Etre et Devenir aborde le thème de la confiance en l'enfant et son développement, et propose de questionner les apprentissages et les choix possibles.
La réalisatrice nous emporte dans un voyage en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne (où il est illégal de ne pas aller à l'école), à la rencontre de parents qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, ni à l'école ni à la maison, et de les laisser apprendre librement ce qui les passionne.
C'est une quête de vérité sur le désir inné d'apprendre, qui s'inscrit dans un thème plus large que celui de l'éducation, lié au changement de nos croyances et à l'évolution de notre société, et à l'importance de se réapproprier sa vie et sa confiance en soi.
http://www.etreetdevenir.com
https://www.youtube.com/channel/UCQu8Pu8ApqTooz6-WZOKSfA
La réalisatrice nous emporte dans un voyage en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne (où il est illégal de ne pas aller à l'école), à la rencontre de parents qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, ni à l'école ni à la maison, et de les laisser apprendre librement ce qui les passionne.
C'est une quête de vérité sur le désir inné d'apprendre, qui s'inscrit dans un thème plus large que celui de l'éducation, lié au changement de nos croyances et à l'évolution de notre société, et à l'importance de se réapproprier sa vie et sa confiance en soi.
http://www.etreetdevenir.com
https://www.youtube.com/channel/UCQu8Pu8ApqTooz6-WZOKSfA
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.