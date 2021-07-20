Les Mensonges des Médias - 1707 - Silvano Trotta

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Les Mensonges des Médias - 1707 - Silvano Trotta
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82 views • July 20, 2021
19 juillet 2021 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/medias:7
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
La Journée du 17 juillet a vu une mobilisation sans précédent en France contre le Pass Sanitaire de Macron. Mais la majorité des français l'ignore car les médias ne disent pas la vérité. Vidéo à partager à vos proches, amis, connaissances....
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
La Journée du 17 juillet a vu une mobilisation sans précédent en France contre le Pass Sanitaire de Macron. Mais la majorité des français l'ignore car les médias ne disent pas la vérité. Vidéo à partager à vos proches, amis, connaissances....
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