UNGLAUBLICHER SCHOCKMOMENT IM ZDF. DIESE ZENSUR IST UNGLAUBLICH.

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Post wird abgefangen, SMS werden abgefangen, Briefe werden aus dem Briefkasten genommen, den Leuten werden irgendwelche Gehirnchips verpflanzt es fehlen echt nur noch die Kampfroboter aus Wolfenstein 2.
https://www.pcgamesn.com/wolfenstein-ii-the-new-colossus/wolfenstein-ii-launch-trailer-hitler