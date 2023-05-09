UNGLAUBLICHER SCHOCKMOMENT IM ZDF. DIESE ZENSUR IST UNGLAUBLICH.

www.t.me/adrianlachstaedter

Post wird abgefangen, SMS werden abgefangen, Briefe werden aus dem Briefkasten genommen, den Leuten werden irgendwelche Gehirnchips verpflanzt es fehlen echt nur noch die Kampfroboter aus Wolfenstein 2.

https://www.pcgamesn.com/wolfenstein-ii-the-new-colossus/wolfenstein-ii-launch-trailer-hitler