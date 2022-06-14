С самого начала они обманывали американцев о пандемии и заставляли вакцинироваться ядом!

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Да Будет Свет!
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Считается, что «глобалистам» нужен только миллиард людей... На самом же деле тёмные хотят полностью уничтожить всю человеческую расу, поработить души.
Ответ Виктории Преображенской о населении планеты в Книге «Чудо Познания», 1 том (обе Книги, т.1. и т.2.)
можно скачать в текстовом формате .pdf здесь https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/ ):
«Вопрос: Говарят, что населения на планете не «семь и более миллиардов» (как в этом хотят убедить глобалисты, призывающие к жестокой «депопуляции» и изпользующие такой предлог для уничтожения человечества). Получается, кроме 144 тысяч, о которых сказано, что они будут «искуплены от земли», которые победят «начертание зверя», — остальных, потенциально спасаемых, мало, не миллиарды?
Ответ Матери Мира: Ты невнимательно читал Мои Статьи и смотрел Видео. Там давно было Сказано, что на нашей Земле если сегодня и наберётся миллиард-полтора, то хорошо. А о восьми-семи миллиардах населения — рептилоидная ложь для предлога уничтожить человечество».
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