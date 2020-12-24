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L'info en questionS #29 - LIVE du 24 décembre 2020
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10 views • December 24, 2020
24 décembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=xUhZkMIyJWs
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
— Références des films documentaires :
• Le courage au service du vivant (Anne Givaudan et Antoine Ashram) : https://vimeo.com/ondemand/lecouragefr
• Vivante (Alex Ferrini) : https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
• Mal-Traités : https://www.directe-sante.com/pages/documentaire/
- Un certain sens du timing : La deuxième plus grande usine de fabrication d’hydroxychloroquine au monde vient d’exploser à Taiwan : http://exoportail.com/un-certain-sens-du-timing-la-deuxieme-plus-grande-usine-de-fabrication-dhydroxychloroquine-au-monde-vient-dexploser-a-taiwan/
- "Covid 19, un virus et des hommes" : petit essai de psychopathologie apocalyptique : https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/20/covid-19-un-virus-et-des-hommes-petit-essai-de-psychopathologie-apocalypti.html#more
- Les raisons, simples et claires, pour lesquelles je ne me ferai pas vacciner contre la COVID-19 : https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/21/les-raisons-simples-et-claires-pour-lesquelles-je-ne-me-fera-311573.html#more
À toute personne qui tenterait de me convaincre de me faire vacciner contre la COVID-19, je répondrai, clairement et simplement :
« Si c’est ma santé qui vous préoccupe, donnez-moi de l’azithromycine et de l’hydroxychloroquine, ou de l’ivermectine et de la doxycycline, ainsi que de la vitamine D et du zinc, car je sais, publications scientifiques et témoignages de médecins de renommée internationale à l’appui, que ces traitements fonctionnerons si j’attrape la COVID-19, et je n’ai donc pas besoin d’être vacciné. Si vous n’êtes pas convaincu par ce que je dis, voici la liste des publications sur le sujet : https://c19study.com/. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, lancez des essais randomisés testant ces traitements en médecine ambulatoire. Et si vous voulez que les gens fassent à nouveau confiance aux vaccins, mobilisez des commissions d’enquêtes indépendantes pour mesurer leurs liens possibles avec l’autisme et permettre aux lanceurs d’alerte de témoigner sous serment. Et dans la foulée, demandez la mise en œuvre d’une vaste enquête internationale sur les liens et conflits d’intérêt entre industrie pharmaceutique et pouvoirs publics ».
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
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Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
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YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
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YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
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👉CHLOÉ FRAMMERY :
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— Références des films documentaires :
• Le courage au service du vivant (Anne Givaudan et Antoine Ashram) : https://vimeo.com/ondemand/lecouragefr
• Vivante (Alex Ferrini) : https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
• Mal-Traités : https://www.directe-sante.com/pages/documentaire/
- Un certain sens du timing : La deuxième plus grande usine de fabrication d’hydroxychloroquine au monde vient d’exploser à Taiwan : http://exoportail.com/un-certain-sens-du-timing-la-deuxieme-plus-grande-usine-de-fabrication-dhydroxychloroquine-au-monde-vient-dexploser-a-taiwan/
- "Covid 19, un virus et des hommes" : petit essai de psychopathologie apocalyptique : https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/20/covid-19-un-virus-et-des-hommes-petit-essai-de-psychopathologie-apocalypti.html#more
- Les raisons, simples et claires, pour lesquelles je ne me ferai pas vacciner contre la COVID-19 : https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/21/les-raisons-simples-et-claires-pour-lesquelles-je-ne-me-fera-311573.html#more
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« Si c’est ma santé qui vous préoccupe, donnez-moi de l’azithromycine et de l’hydroxychloroquine, ou de l’ivermectine et de la doxycycline, ainsi que de la vitamine D et du zinc, car je sais, publications scientifiques et témoignages de médecins de renommée internationale à l’appui, que ces traitements fonctionnerons si j’attrape la COVID-19, et je n’ai donc pas besoin d’être vacciné. Si vous n’êtes pas convaincu par ce que je dis, voici la liste des publications sur le sujet : https://c19study.com/. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, lancez des essais randomisés testant ces traitements en médecine ambulatoire. Et si vous voulez que les gens fassent à nouveau confiance aux vaccins, mobilisez des commissions d’enquêtes indépendantes pour mesurer leurs liens possibles avec l’autisme et permettre aux lanceurs d’alerte de témoigner sous serment. Et dans la foulée, demandez la mise en œuvre d’une vaste enquête internationale sur les liens et conflits d’intérêt entre industrie pharmaceutique et pouvoirs publics ».
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