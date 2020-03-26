Αλκυόν Πλειάδες 88 Κορωνοϊός, Συμβάν 201, Πανδημία, Γουχάν, Βιολογικός πόλεμος, Έλεγχος, Εμβόλιο

Ο κορωνοϊός Covid-19 που προκάλεσε έξαρση της πνευμονίας, με συμπτώματα όπως ο βήχας, ο πυρετός, η δυσχέρεια στην αναπνοή κ.λπ., ήδη αγγίζει τους 3.000 νεκρούς και σχεδόν 90.000 μολυσμένους. Τα μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι συγκεντρωμένοι στην πόλη του Γουχάν όπου πιστεύεται ότι ήταν η προέλευση και το επίκεντρο της μεταδοτικής εστίας, αλλά ο ιός έχει εγκαταλείψει την Κίνα και έχει ήδη φτάσει σε περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, βάζοντας σε καραντίνα χιλιάδες ανθρώπους.

Και ποια είναι η προέλευση αυτού του εξαιρετικά μεταδοτικού ιού; Θα σχετίζεται με μια αγορά θαλασσινών στο Γουχάν όπου λέγεται ότι τα εξωτικά ζώα πωλήθηκαν παράνομα ή θα μεταδόθηκε από τις νυχτερίδες; Ή θα μπορούσε να είναι ένας μεταλλαγμένος ιός που είχε αφήσει ένα εργαστήριο βιολογικών όπλων; Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση αυτού του τόσο μεταδοτικού και θανατηφόρου ιού.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για μια "παγκόσμια επιδημία". Ο συναγερμός έχει πλήξει πολλούς τομείς και η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η ασθένεια προκαλεί το κλείσιμο των συνόρων πολλών χωρών με την Κίνα, την αναστολή πολλών αθλητικών γεγονότων, καθώς και πολιτικών και εορταστικών εκδηλώσεων, όχι μόνο στην ασιατική χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επηρεάζοντας σοβαρά τον τουρισμό και την οικονομία παγκοσμίως.

Και τι μπορούμε να πούμε για τους περίεργους θανάτους από τους γιατρούς, τους καταγγέλλοντες ... και γιατί μερικοί λογοτέχνες λένε ότι περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται και περισσότερα από ένα εκατομμύριο θάνατοι αναμένονται εξαιτίας αυτής της πανδημίας; Και για την συμπτωματική προσομοίωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, μερικούς μήνες πριν, για μια πανδημία παγκοσμίως που προήλθε από την Κίνα από έναν κορωνοϊό; Όλα αυτά θα έχουν σχέση με την ατζέντα της ΝΠΤ, στην προσπάθειά της να εφαρμόσει τον έλεγχο του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο; Τι βρίσκεται πίσω από αυτό και δεν θέλουν να βγει στο φως;