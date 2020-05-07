Διαφέρουμε μεταξύ μας οι "εθνικιστές".

Στίς ημέρες ψεύδους, απάτης και παραπλάνησης πού ζούμε, όπου ο κάθε χθεσινός δεξιούλης αυτοαναγορεύεται σέ εθνικιστή, ο κάθε τυχάρπαστος μωροφιλόδοξος διεκδικεί τίτλους εθνικιστή, ο μέχρι χθές λάβρος πολέμιος τής Ελληνορθοδοξίας σήμερα σταυροκοπιέται μπροστά στίς κάμερες και ο ανελλήνιστος λάτρης ξένων ειδώλων “ανακάλυψε” ξαφνικά τούς Ελληνες προγόνους του, ο λόγος τού Λοχαγού έ.ά. Ανδρέα Πετρόπουλου αρχηγού τής ΛΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, κοφτερός σάν ξυράφι καί αποστομωτικός στήν αλήθεια του, έρχεται νά απογυμνώσει τούς υποκριτές αριβίστες πλιατσικολόγους τού “χώρου”. Δέν είμαστε όλοι ίδιοι.

Απόσπασμα ομιλίας στις 12.05.2016