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INSANE BILL GATES DARKENING THE SUN DAH!-
EARTH SHAKING NEWS
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130 views • September 03, 2023

INSANE BILL GATES IS EITHER INSANE OR HE'S GOT A DARK DEMON IN HIM WHCH STILL MAKES HIM INSANE. THE MONSTER WANTS TO KILL THE VERY THINGS NEEDED TO KEEP HUMANITY ALIVE. THE GOOD NEWS ALMIGHTY GOD WILL DESTROY GATES AND THE SATANIC ELITE BEFORE 2030. I BELIEVE WE'LL BE IN THE MIDDLE OF THE TRIBULATION BY 2025 AND THAT WILL BEGIN ALMIGHTY GOD'S JUDGEMENT UPON THE EVIL WANE'S CONTROLLING PLANET EARTH. THIS IS WHY YOU BETTER PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE REAL NASTY EVIL IS JUST BEGINNING NOW. YOU NEED A HEDGE OF PROTECTION WHILE THIS IS GOING ON AND ONLT YESHUA. JESUS CAN PROVIDE THIS. SADLY, MOST OF HUMANITY WILL PERISH FROM HERE ON. THE CORRUPT ELITE ONLY WANT 500 MILLION ON THE PLANET BY 2025. MAKE SURE YOU HAVE ARMED PROTECTION. ALL OF US HAVE A BULLSEYE ON OUR BACKS NOW...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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