APA YANG SEDANG TERJADI SAAT INI?

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10 views • September 07, 2021



Apakah anda berbeban berat di masa saat ini?

Bisa itu masalah kesehatan, financial, keluarga dan masih banyak lagi di masa masa kesusahan seperti ini.



Bersama WOFMI-Indonesia kami akan men-sharing Firman Tuhan untuk bersama-sama menguatkan di masa kesusahan ini.



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✝️ Word Of Faith Ministries International (WOFMI) – Indonesia

• Pengajaran hal yang dalam tentang Tuhan

• Peperangan Spiritual

• Berjalan dalam Kuasa Roh Kudus



WOFMI-Indonesia membahas tentang hal hal yang berhubungan tentang:

Tuhan, Tuhan Yesus, Kristen, Gambaran Tuhan Yesus, Kehidupan, Kematian, Kata2 bijak kehidupan, Alkitab, Ayat Alkitab, Mukjizat, Iman, Kitab Injil, Doa, Kasih, Cinta, Renungan harian air hidup, Kata kata bijak, Kata kata mutiara, Renungan Harian, Kata Kata Cinta, dan berbagai macam topic yang menyangkut Jesus Christ.



KONTEN PENGAJARAN KRISTIANI #SpiritualWarfare #Peperanganrohani #RohKudus

• Website: WOFMI-ID.ORG



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