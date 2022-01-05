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Quantum Theologie/ ENGLISH
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144 views • January 05, 2022
Kwantumtheorie is de theoretische basis van de moderne natuurkunde
Hij ziet het menselijk lichaam als ondersteund door een "kwantummechanisch lichaam" dat niet uit materie maar uit energie en informatie bestaat, en gelooft dat "menselijke veroudering vloeibaar en veranderlijk is; het kan versnellen, vertragen, een tijdje stoppen en zelfs zichzelf omkeren", zoals bepaald door iemands gemoedstoestand.
Hij ziet het menselijk lichaam als ondersteund door een "kwantummechanisch lichaam" dat niet uit materie maar uit energie en informatie bestaat, en gelooft dat "menselijke veroudering vloeibaar en veranderlijk is; het kan versnellen, vertragen, een tijdje stoppen en zelfs zichzelf omkeren", zoals bepaald door iemands gemoedstoestand.
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