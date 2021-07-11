La Crise Absolue 2

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1. Sellin décrit le réseau de recherche de guerre biologique du PCC, établi de longue date et très étendu.
2. Covid-19 n’est que le “résultat” d’une phase de recherche du PCC sur les armes biologiques virales multiples.
3. Si le PCC n’est pas tenu responsable immédiatement, le monde pourrait être confronté à une autre pandémie encore plus dévastatrice, avec un taux de mortalité peut-être dix fois plus élevé !