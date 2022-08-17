WEEKLY DOSE OF AVIATION: 14MAR22 - Plane Flies too Low

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CHECK PEDRO DELACABRA PLAYLISTS FOR MORE WEEKLY DOSE OF AVIATIONhttps://youtu.be/G5xToKMjSzo
This is Weekly Dose Of Aviation #160
Links to sources:
Plane Flies Too Low - https://www.youtube.com/watch?v=W1YVc...
Antarctica Takeoff - https://www.youtube.com/watch?v=qrV7j...
Parachute - https://www.youtube.com/watch?v=g4jMk...
Crosswind - https://www.youtube.com/watch?v=TI6TC...
Flying Close Together - https://www.facebook.com/watch/?v=266...
Flying Upside Down - https://www.reddit.com/r/aviation/com...
Deer - https://www.facebook.com/watch/?v=191...
Pushback By Hand - https://www.youtube.com/watch?v=ZnQmb...
Photographer - https://www.reddit.com/r/aviation/com...
Jet Blowing Away Spectators - https://www.youtube.com/watch?v=D5Sx-...
This is of course inspired by @Daily Dose Of Internet
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