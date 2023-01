Vierge De Nazareth -John Littleton [Intro] Em [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur. [Couplet 1] Em Cm B7 Em Fille du peuple de Dieu Viens guider nos pas Em Am B7 Vierge de Nazareth Éclaire notre route Em G A C Em Choisie entre toutes les femmes Donne-nous ton Fils. [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur. [Couplet 2] Em Cm B7 Em Vierge toute simple Viens guider nos pas Em Am B7 Épouse du charpentier Éclaire notre route Em Cmaj7 G A C Em Reine des foyers Donne-nous ton Fils. [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 3] Em Cm B7 Em Femme de notre peuple viens guider nos pas Cmaj7 Am B7 Espoir des opprimés éclaire notre route Em Cmaj7 G A C Em Lumière des plus pauvres donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 4] Em C B7 Em Notre-Dame de toute joie, viens guider nos pas Am B7 Vierge au si doux sourire, éclaire notre route Em Cmaj7 G A C Em Reine de la Paix, donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 5] Em C B7 Em Vierge mère du Christ, viens guider nos pas Am B7 Vierge mère de l'Église, éclaire notre route Em Cmaj7 Gm A7 Cm Em Vierge mère des hommes, donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 6] Em C B7 Em Mère qui nous connaît, viens guider nos pas Em7 Am B7 Mère qui nous écoute, éclaire notre route Em Cmaj7 G A C Em Mère qui nous comprend, donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 7] Em C B7 Em Fille d'un peuple en marche, viens guider nos pas Em7 Am B7 Présente au cœur de l'Histoire, éclaire notre route Em C G A C Em Vierge fille des hommes, donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 8] Em C B7 Em Vierge des sans-logis, viens guider nos pas Am B7 Vierge des réfugiés, éclaire notre route Em Cmaj7 G A7 C Em Vierge des déplacés, donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur [Couplet 9] Em C B7 Em Vierge au cœur transpercé, viens guider nos pas Am B7 Vierge au pied de la croix, éclaire notre route Em Cmaj7 G A7 C Em Vierge de ceux qui souffrent, donne-nous ton Fils [Refrain] Em D Em7 Vierge de lumière marche auprès de nous Cmaj7 A Sois notre espoir et notre joie C D Em D Em Donne-nous le Sauveur