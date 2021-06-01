''ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ'' αναφέρει ιατρός πυρηνικής καρδιολογίας

Ο Δρ Richard M. Fleming είναι Πυρηνικός και Προληπτικός Καρδιολόγος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Waterloo της Αϊόβα, ΗΠΑ. Παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα και έχει πτυχία Φυσικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας και Χημείας. Παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο Iowa College of Medicine, το Creighton University και το University of Texas Health Science Center στο Χιούστον. Εκτός από την εκπαίδευση στην Καρδιολογία, έχει ειδικές πιστοποιήσεις στην Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων. Διετέλεσε Πιστοποιημένος Διοικητικός Τομέας στην Εσωτερική Ιατρική το 1990 και Πυρηνική Καρδιολογία το 1996. Ανέπτυξε τόσο την Ενοποιημένη Θεωρία των Αγγειακών Νόσων, καθιερώνοντας το «Φλεγμονή» ως αιτία στεφανιαίας και περιφερικής αγγειακής νόσου και την εξίσωση τετραγωνικής ροής αίματος για το αποθεματικό στεφανιαίας ροής στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε ιατρικά περιοδικά κριτικής, Πάνω από 50 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε όλες τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, έχει γράψει 8 κεφάλαια σε ιατρικά εγχειρίδια και έχει γράψει 3 ανεξάρτητα βιβλία για την υγειονομική περίθαλψη. Έχει υπηρετήσει ως καθηγητής και καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια και το 2003 βραβεύτηκε γιατρός της χρονιάς. Η τρέχουσα δουλειά του στο SPECT Cardiac imaging προάγει την ανίχνευση ευπαθών φλεγμονωδών πλακών (VIP) μέσω της μείωσης της δοσολογίας ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας αρχές παρόμοιες με την ανίχνευση μαύρων οπών και σκοτεινής ύλης.