BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

''ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΛΟ'' αναφέρει ιατρός πυρηνικής καρδιολογίας
askitis
askitis
363 followers
Follow
6
Share
Report
11316 views • June 01, 2021
Ο Δρ Richard M. Fleming είναι Πυρηνικός και Προληπτικός Καρδιολόγος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Waterloo της Αϊόβα, ΗΠΑ. Παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα και έχει πτυχία Φυσικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας και Χημείας. Παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο Iowa College of Medicine, το Creighton University και το University of Texas Health Science Center στο Χιούστον. Εκτός από την εκπαίδευση στην Καρδιολογία, έχει ειδικές πιστοποιήσεις στην Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων. Διετέλεσε Πιστοποιημένος Διοικητικός Τομέας στην Εσωτερική Ιατρική το 1990 και Πυρηνική Καρδιολογία το 1996. Ανέπτυξε τόσο την Ενοποιημένη Θεωρία των Αγγειακών Νόσων, καθιερώνοντας το «Φλεγμονή» ως αιτία στεφανιαίας και περιφερικής αγγειακής νόσου και την εξίσωση τετραγωνικής ροής αίματος για το αποθεματικό στεφανιαίας ροής στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε ιατρικά περιοδικά κριτικής, Πάνω από 50 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε όλες τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, έχει γράψει 8 κεφάλαια σε ιατρικά εγχειρίδια και έχει γράψει 3 ανεξάρτητα βιβλία για την υγειονομική περίθαλψη. Έχει υπηρετήσει ως καθηγητής και καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια και το 2003 βραβεύτηκε γιατρός της χρονιάς. Η τρέχουσα δουλειά του στο SPECT Cardiac imaging προάγει την ανίχνευση ευπαθών φλεγμονωδών πλακών (VIP) μέσω της μείωσης της δοσολογίας ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας αρχές παρόμοιες με την ανίχνευση μαύρων οπών και σκοτεινής ύλης.
Keywords
reg
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump Calls for Ukraine to Elect New President, Citing Refusal of Peace Deals

Trump Calls for Ukraine to Elect New President, Citing Refusal of Peace Deals

Garrison Vance
Palestinian Authority Confirms Postponement of First Parliamentary Elections in 20 Years

Palestinian Authority Confirms Postponement of First Parliamentary Elections in 20 Years

Garrison Vance
Trump Just Begged Putin for a Diesel Bailout: The Energy Crisis Is Here and It&#8217;s Going to Get Worse

Trump Just Begged Putin for a Diesel Bailout: The Energy Crisis Is Here and It’s Going to Get Worse

Mike Adams
The MAHA Mirage: Why I&#8217;m Done Waiting for Political Saviors To Keep Their Promises

The MAHA Mirage: Why I’m Done Waiting for Political Saviors To Keep Their Promises

Mike Adams
U.S. Escalates Pressure on International Criminal Court With New Sanctions

U.S. Escalates Pressure on International Criminal Court With New Sanctions

Garrison Vance
MAHA Promises Scorecard Finds Most Trump Health Pledges Unmet, Author Says

MAHA Promises Scorecard Finds Most Trump Health Pledges Unmet, Author Says

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy