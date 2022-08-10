Donde Vamos : « Contrôle social, guerre contre les peuples et stratégie eugéniste ! »

Ceri du site « A Donde Vamos » nous a fait l’honneur de nous consacrer une émission et nous a confié le fruit de ses recherches et observations sur les thèmes suivants :

Le Covid: mise en exergue des mécanismes (utilisation du sanitaire pour imposer un ordre mondial et le contrôle)

Le Contrôle supranational et lien avec les plans militaires

Les Armes utilisées psychotroniques, nanotechnologies, manipulation du comportement...

Quels objectifs, quelles suites, comment réagir et se préparer ?

Voici le site de Ceri : http://dondevamos.canalblog.com/

Retrouvez le blog des CoronaX-Files ici : https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/