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ΠΡΟΣΟΧΗ...ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ...!!!
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721 views • August 10, 2021
10/08/2021..ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ....ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ...ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ...ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΕΛΛΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΝΤΕ ΤΟ...ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ...Ο ΘΕΟΣ ΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ....!!! https://www.sfagi.gr/emergency-broadcast-system-ebs-the-storm-is-upon-us/?fbclid=IwAR0XXfglpa6qscoSnUBfKBk71trEaJhIC8ka022kNMQXPr02pPadBqgt92E
ΖΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΟΙΚΕΙ...ΖΗΣΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ-ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ...ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.... ΟΠΟΤΕ...ΖΗΣΤΕ...ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΕΤΕ ΧΩΡΟ... ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΑΣ...ΣΕ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ. ΣΤΕΡΟΥΝ, ΑΦΑΙΡΟΥΝ...!!!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΝΤΑ...!!!ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΣΕΙΡΉΝΕΣ...ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ... ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ...ΕΝΑ ΔΕΛΦΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑ-ΠΑΤΡΙΩΤΗ...
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ...
ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ...ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ...ΜΟΝΟ ΥΒΡΙΔΙΑ-ΚΛΩΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ...ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ, ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ...ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΥΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ...ΠΡΟΣΟΧΗ...
ΖΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΟΙΚΕΙ...ΖΗΣΤΕ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ-ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ...ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.... ΟΠΟΤΕ...ΖΗΣΤΕ...ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΕΤΕ ΧΩΡΟ... ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΑΣ...ΣΕ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ...ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ. ΣΤΕΡΟΥΝ, ΑΦΑΙΡΟΥΝ...!!!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΝΤΑ...!!!ΠΑΨΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΣΕΙΡΉΝΕΣ...ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ... ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ...ΕΝΑ ΔΕΛΦΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑ-ΠΑΤΡΙΩΤΗ...
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ...
ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ...ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ...ΜΟΝΟ ΥΒΡΙΔΙΑ-ΚΛΩΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ...ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ, ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ...ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΥΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ...ΠΡΟΣΟΧΗ...
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