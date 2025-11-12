© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Josep Pàmies dialoga amb el Doctor José Luis Cabouli. Els trasplantaments. Veu en castellà amb subtítols en català.
Fragment de vídeo de la xerrada de Josep Pàmies amb el Doctor José Luis Cabouli, del divendres, 20 de juny del 2025, a la seu de la Dolça Revolució a Balaguer. Preguntes formulades per Francesc Colet sobre els trasplantaments que són respostes per ambdós ponents.
Durada: 8 minuts i 33 segons. Idioma: Veu en castellà amb subtítols en català.
Enllaç del vídeo de la xerrada completa en castellà dins del Canal de la Dolça Revolució a Balaguer:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Enllaç del vídeo de la xerrada completa en castellà dins del perfil de «YouTube»: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Correcció dels subtítols en català: Jordi Bancells.