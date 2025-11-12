BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Josep Pàmies dialoga amb el Doctor José Luis Cabouli. Els trasplantaments. Veu en castellà amb subtítols en català.
animaweb
animaweb
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • 2 days ago

Josep Pàmies dialoga amb el Doctor José Luis Cabouli. Els trasplantaments. Veu en castellà amb subtítols en català.


Fragment de vídeo de la xerrada de Josep Pàmies amb el Doctor José Luis Cabouli, del divendres, 20 de juny del 2025, a la seu de la Dolça Revolució a Balaguer. Preguntes formulades per Francesc Colet sobre els trasplantaments que són respostes per ambdós ponents.


Durada: 8 minuts i 33 segons. Idioma: Veu en castellà amb subtítols en català.


Enllaç del vídeo de la xerrada completa en castellà dins del Canal de la Dolça Revolució a Balaguer:


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Enllaç del vídeo de la xerrada completa en castellà dins del perfil de «YouTube»: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Correcció dels subtítols en català: Jordi Bancells.

Keywords
dalai lamacienciamedicinareceptorsalutcirurgiaanimapsicopataregressioreencarnacioespiritualitattrasplantamentsbasquetsuicididharamsalachristiaan barnardjardiocelldonant
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy