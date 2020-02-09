SVT: Vi förbehåller oss rätten att utdela politiska epitet

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6 views • February 09, 2020





SVT förbehåller sig rätten att sätta politiska epitet på partier journalisterna själva inte gillar. Det kan Nya Dagbladet avslöja i ett inspelat samtal med SVT:s ansvariga utgivare för SVT Västernorrland, Carola Isaksson.



Den 18 augusti 2018 höll partiet Alternativ för Sverige höll ett torgmöte i Sundsvall, som en del i valkampanjen i riksdagsvalet.



Skattefinansierade Sveriges television publicerade samma dag två artiklar om torgmötet, med rubrikerna “Högerextremister valtalar i Sundsvall”:



På Sveriges Televisions hemsida under rubriken “Så arbetar vi”, som finns i anslutning till varje artikel, kan man läsa att SVT ska stå för saklighet och opartiskhet, publicera sådant som är sant och relevant. Om de inte har fakta ska de endast berätta vad de vet och inte de vet. De ska vara trovärdiga, göra noggrann research, ställa högra krav på sig själva. Ha en balanserad ton i presentationen och vara allsidiga. Det ska gå att lita på SVT.







Trots detta far man med godtyckliga politiska epitet och betecknar partiet Alternativ för Sverige som “högerextremt” utan att på något sätt belägga detta. Inga andra svenska partier får motsvarande politiska epitet i SVT:s rapportering.







Efter att vi vid upprepade tillfällen under flera månader sökt få tag på Carola Isaksson, redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter Västernorrland, lyckas vi till slut få tag på henne via telefon. Vår reporter Per Nordin ställer henne mot väggen direkt med själva huvudfrågan.







– Vad det rätt eller fel i det aktuella fallet att kalla Alternativ för Sverige för “högerextremister” i de här artiklarna?







– Bandar du det här?, blir Isakssons första svar.







– Jag är inte särskilt sugen att bli intervjuad på band.







Isaksson gör först flera försök att undvika att svara på frågan.







– Vad är din linje i det här?, säger Isaksson bland annat till vår reporter om sin egen publicering. Hon försöker istället plötsligt ta reda på vår reporters partitillhörighet.







Till slut får Isaksson dåligt med tid och vill avsluta samtalet, men framhärdar i rätten att beskriva politiska partier utifrån hur journalisterna själva bedömer dem politiskt.







Markus Andersson



[email protected]







Per Nordin



[email protected]



Källa: Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172SVT förbehåller sig rätten att sätta politiska epitet på partier journalisterna själva inte gillar. Det kan Nya Dagbladet avslöja i ett inspelat samtal med SVT:s ansvariga utgivare för SVT Västernorrland, Carola Isaksson.Den 18 augusti 2018 höll partiet Alternativ för Sverige höll ett torgmöte i Sundsvall, som en del i valkampanjen i riksdagsvalet.Skattefinansierade Sveriges television publicerade samma dag två artiklar om torgmötet, med rubrikerna “Högerextremister valtalar i Sundsvall”: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/alternativ-for-sverige-valtalar-i-sundsvall och “Motdemonstranterna: ”Inga nazister på våra gator” https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/motdemonstranterna-inga-nazister-pa-vara-gator På Sveriges Televisions hemsida under rubriken “Så arbetar vi”, som finns i anslutning till varje artikel, kan man läsa att SVT ska stå för saklighet och opartiskhet, publicera sådant som är sant och relevant. Om de inte har fakta ska de endast berätta vad de vet och inte de vet. De ska vara trovärdiga, göra noggrann research, ställa högra krav på sig själva. Ha en balanserad ton i presentationen och vara allsidiga. Det ska gå att lita på SVT.Trots detta far man med godtyckliga politiska epitet och betecknar partiet Alternativ för Sverige som “högerextremt” utan att på något sätt belägga detta. Inga andra svenska partier får motsvarande politiska epitet i SVT:s rapportering.Efter att vi vid upprepade tillfällen under flera månader sökt få tag på Carola Isaksson, redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter Västernorrland, lyckas vi till slut få tag på henne via telefon. Vår reporter Per Nordin ställer henne mot väggen direkt med själva huvudfrågan.– Vad det rätt eller fel i det aktuella fallet att kalla Alternativ för Sverige för “högerextremister” i de här artiklarna?– Bandar du det här?, blir Isakssons första svar.– Jag är inte särskilt sugen att bli intervjuad på band.Isaksson gör först flera försök att undvika att svara på frågan.– Vad är din linje i det här?, säger Isaksson bland annat till vår reporter om sin egen publicering. Hon försöker istället plötsligt ta reda på vår reporters partitillhörighet.Till slut får Isaksson dåligt med tid och vill avsluta samtalet, men framhärdar i rätten att beskriva politiska partier utifrån hur journalisterna själva bedömer dem politiskt.Markus AnderssonPer NordinKälla: https://nyadagbladet.se/inrikes/svt-vi-forbehaller-oss-ratten-att-utdela-politiska-epitet/ Keywords newsswedennya dagbladet

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