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Что важно знать для успешного лечения рака. Борис Гринблат на 9-м семинаре по онкопсихологии
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44 views • November 26, 2020
МедаАльтернатива.инфо представляет видеозапись выступления Бориса Гринблата на 9-м научно-практическом семинаре по онкопсихологии, прошедшем в 26-27 января в Москве (https://oncopsychology.info/news/seminar-9). Данный семинар вот уже девятый год собирает ученых, специалистов, студентов, пациентов и сторонников здорового образа жизни, которые занимаются поисками средств и методов в такой сложной области медицины и психологии, как онкология и онкопсихология.
Борис Гринблат – основатель проекта МедаАльтернатива.инфо / MedAlternativa.info, натуропат, практикующий специалист по альтернативной онкологии, расскажет о некоторых факторах, играющих ключевую роль при натуральном лечении рака.
На нашем сайте вы можете бесплатно почитать (или послушать) книгу Бориса Гринблата “Диагноз рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” по этой ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Материалы в тему:
• Необходимые условия для обеспечения эффективности натурального лечения рака. Борис Гринблат на конференции в Барнауле, 26 ноября 2017 года: https://medalternativa.info/our/speak/usloviya-lecheniya-raka/
• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат на конференции в Красноярске, 17 февраля 2018 г.: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
• Диагноз – рак. Что делать? Борис Гринблат на конференции в Воронеже 21 апреля 2018 года: https://medalternativa.info/our/speak/konferentsiya-voronezh/
• Диагноз – рак. Что делать? (статья): https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Комплексный подход при альтернативном лечении рака. Видео-мастеркласс Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/master-klass-kompleksniy-podhod/
• Комплексный подход в лечении рака (статья): https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Другие выступления Бориса Гринблата смотрите здесь: https://medalternativa.info/our/speak/
• "Правда о раке. Поиск методов лечения". Все серии фильма: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Поддержать проект МедаАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
Борис Гринблат – основатель проекта МедаАльтернатива.инфо / MedAlternativa.info, натуропат, практикующий специалист по альтернативной онкологии, расскажет о некоторых факторах, играющих ключевую роль при натуральном лечении рака.
На нашем сайте вы можете бесплатно почитать (или послушать) книгу Бориса Гринблата “Диагноз рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” по этой ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Материалы в тему:
• Необходимые условия для обеспечения эффективности натурального лечения рака. Борис Гринблат на конференции в Барнауле, 26 ноября 2017 года: https://medalternativa.info/our/speak/usloviya-lecheniya-raka/
• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат на конференции в Красноярске, 17 февраля 2018 г.: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
• Диагноз – рак. Что делать? Борис Гринблат на конференции в Воронеже 21 апреля 2018 года: https://medalternativa.info/our/speak/konferentsiya-voronezh/
• Диагноз – рак. Что делать? (статья): https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• Комплексный подход при альтернативном лечении рака. Видео-мастеркласс Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/master-klass-kompleksniy-podhod/
• Комплексный подход в лечении рака (статья): https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Другие выступления Бориса Гринблата смотрите здесь: https://medalternativa.info/our/speak/
• "Правда о раке. Поиск методов лечения". Все серии фильма: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Поддержать проект МедаАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
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