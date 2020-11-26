Что важно знать для успешного лечения рака. Борис Гринблат на 9-м семинаре по онкопсихологии

Boris Grinblat 139 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

44 views • November 26, 2020





Борис Гринблат – основатель проекта МедаАльтернатива.инфо / MedAlternativa.info, натуропат, практикующий специалист по альтернативной онкологии, расскажет о некоторых факторах, играющих ключевую роль при натуральном лечении рака.



На нашем сайте вы можете бесплатно почитать (или послушать) книгу Бориса Гринблата “Диагноз рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” по этой ссылке:



Материалы в тему:

• Необходимые условия для обеспечения эффективности натурального лечения рака. Борис Гринблат на конференции в Барнауле, 26 ноября 2017 года:



• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат на конференции в Красноярске, 17 февраля 2018 г.:



• Диагноз – рак. Что делать? Борис Гринблат на конференции в Воронеже 21 апреля 2018 года:



• Диагноз – рак. Что делать? (статья):



• Комплексный подход при альтернативном лечении рака. Видео-мастеркласс Бориса Гринблата:



• Комплексный подход в лечении рака (статья):



• Другие выступления Бориса Гринблата смотрите здесь:



• "Правда о раке. Поиск методов лечения". Все серии фильма:



• Поддержать проект МедаАльтернатива.инфо: МедаАльтернатива.инфо представляет видеозапись выступления Бориса Гринблата на 9-м научно-практическом семинаре по онкопсихологии, прошедшем в 26-27 января в Москве ( https://oncopsychology.info/news/seminar-9 ). Данный семинар вот уже девятый год собирает ученых, специалистов, студентов, пациентов и сторонников здорового образа жизни, которые занимаются поисками средств и методов в такой сложной области медицины и психологии, как онкология и онкопсихология.Борис Гринблат – основатель проекта МедаАльтернатива.инфо / MedAlternativa.info, натуропат, практикующий специалист по альтернативной онкологии, расскажет о некоторых факторах, играющих ключевую роль при натуральном лечении рака.На нашем сайте вы можете бесплатно почитать (или послушать) книгу Бориса Гринблата “Диагноз рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” по этой ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/ Материалы в тему:• Необходимые условия для обеспечения эффективности натурального лечения рака. Борис Гринблат на конференции в Барнауле, 26 ноября 2017 года: https://medalternativa.info/our/speak/usloviya-lecheniya-raka/ • Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат на конференции в Красноярске, 17 февраля 2018 г.: https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/ • Диагноз – рак. Что делать? Борис Гринблат на конференции в Воронеже 21 апреля 2018 года: https://medalternativa.info/our/speak/konferentsiya-voronezh/ • Диагноз – рак. Что делать? (статья): https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/ • Комплексный подход при альтернативном лечении рака. Видео-мастеркласс Бориса Гринблата: https://medalternativa.info/our/speak/master-klass-kompleksniy-podhod/ • Комплексный подход в лечении рака (статья): https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/ • Другие выступления Бориса Гринблата смотрите здесь: https://medalternativa.info/our/speak/ • "Правда о раке. Поиск методов лечения". Все серии фильма: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/ • Поддержать проект МедаАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/ Keywords cancerboris grinblatmedalternativa

Show More