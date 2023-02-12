Sfido OGNI GENIO DELLA MATEMATICA LÀ FUORI. DIMOSTRATE LA DEFLESSIONE DEI FILO A PIOMBO A CAUSA DELLA ROTAZIONE TERRESTRE! 12 Febbraio 2023

NOTA Ho sbagliato la trasformazione Ho trasformato 4 piedi al posto di 4 pollici 10,16 cm di deflessione non 1,2 mt. Goethe: È più facile riconoscere l'errore che trovare la verità, perché l'errore giace in superficie e può essere controllato, ma la verità giace nel profondo, e non a tutti è dato di cercarla.



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