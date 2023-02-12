Sfido OGNI GENIO DELLA MATEMATICA LÀ FUORI. DIMOSTRATE LA DEFLESSIONE DEI FILO A PIOMBO A CAUSA DELLA ROTAZIONE TERRESTRE! 12 Febbraio 2023

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NOTA
Ho sbagliato la trasformazione
Ho trasformato 4 piedi al posto di 4 pollici
10,16 cm di deflessione non 1,2 mt.
Goethe:
È più facile riconoscere l'errore che trovare la verità, perché l'errore giace in superficie e può essere controllato, ma la verità giace nel profondo, e non a tutti è dato di cercarla.
Video originale https://youtu.be/OCty5Bp-PRs
Video rotazione https://youtu.be/-_gnoLh-FgM
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